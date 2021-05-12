Известная модель сверкнула прелестями в трусах-шортах

21-летняя модель Клаудия Калия любит выкладывать откровенные фотографии и радовать мужскую половину своих подписчиков. Эстетичными кадрами звезда доказывает, что неспроста в 2018 году ей присвоили звание "Мисс Албания". Клаудия работает с многими известными брендами, одним из которых является Fashion Nova. Именно эта фирма предоставила модели шорты, вызвавшие такой общественный резонанс.
Fashion Nova прислали Клаудии джинсовые шорты, которые больше похожи на трусы. Необработанный край, потертости, разорванные детали изделия – все это наглядно демонстрирует модель. Девушка без стеснения красовалась перед камерой, показывая подписчикам не только шорты, но и идеальную фигуру.
Фолловеры Клаудии не оценили шорты по достоинству. Аудитория убеждена, что такие откровенные фотографии неуместны даже на личной странице в социальных сетях.
"А в чем смысл вообще? С таким же успехом можно просто не надевать шорты..." – прокомментировал один из подписчиков.
При этом нашлись и те, кто поддержал звезду. Они считают, что с такими формами одежда не нужна вовсе. А некоторые девушки после увиденной фотографии Клаудии даже заказали себе такие же шорты, ведь их не пугает излишняя открытость. По их словам, Fashion Nova постоянно выпускает неординарные вещи, и им это нравится.
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