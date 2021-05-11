"Нет ничего стыдного и грязного!": секс-коуч родила в прямом эфире

Знаменитый секс-инструктор в "Инстаграм" показала в соцсети, как у нее проходили схватки и сами роды. Происходящее Екатерина Бибишева демонстрировала без фильтров.
Фолловеры бурно отреагировали на откровенные видео секс-коуча и засыпали девушку сообщениями и комментариями. На протяжении всего процесса родов дома и в больнице рядом с ней был супруг Марат и акушерка. Звезда "Инстаграм" убеждена, что в процессе появления на свет ребенка нет ничего стыдного и грязного.
Екатерина Бибишева заявила, что ее целью было показать женщинам, что у них тоже могут быть легкие и радостные роды. У секс-коуча и ее мужа на свет появился сын.
Екатерина Бибишева величает себя "защитницей женских оргазмов". Она очень откровенно ведет свой блог в "Инстаграм". Своим подписчицам девушка рассказывает, как получать удовольствие от секса и строить гармоничные отношения с возлюбленным.
Отметим, Екатерина Бибишева училась на пиарщика. Поработав некоторое время на радио, девушка решила обучать женщин сексуальной грамотности и интимной гимнастике.
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