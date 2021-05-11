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Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman чудом отбилась от насильника: Начала искать все лазейки

Звезда Comedy Woman чудом отбилась от насильника: Начала искать все лазейки

Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова стала новой гостьей ютуб-шоу "Эмпатия Манучи".
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В беседе с Вячеславом Манучаровым артистка заявила, что домашнее насилие недопустимо. Юмористка подчеркнула, что на нее мужчины никогда не поднимали руку. "Я, скорее, словом прибью, но не дам себя в обиду", – пошутила Татьяна Морозова.

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Артистка верит, что внутренняя сила может остановить любого. Она вспомнила случай, когда ей удалось избежать изнасилования. Как-то раз Морозова вместе с подругой отдыхала в Анапе, и к ней начал приставать молодой человек. Знакомая куда-то ушла с ухажером, а парень, с которым осталась Татьяна, стал проявлять силу.

"Я поняла, что молодой человек решительно настроен в том направлении, которое не может произойти ни при каком раскладе. Я понимала, что я сделаю все, чтобы этого не случилось, и этого не случилось", – отметила Татьяна Морозова.

По словам артистки, парень был мусульманином, и она соврала ему, что тоже относится к этой вере. "У меня мозг начал работать так, что я начала искать все возможные лазейки", – подчеркнула гостья Вячеслава Манучарова.

"Я сказала, что я мусульманская женщина, мол, неужели ты хочешь меня оскорбить, унизить? Он ответил: "Прости, я думал, ты русская", – вспомнила Татьяна Морозова.

"Хотел тебя изнасиловать?" – уточнил ведущий. "Да", – подтвердила юмористка.

После этого знаменитости удалось сбежать от насильника. Артистка заявила, что хочет узнать у таксиста время, но как только села в машину, приказала водителю срочно ехать.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 мая 2021, 17:07 Источник: Эмпатия Манучи ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезда Comedy Woman вышла в свет в странном виде

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