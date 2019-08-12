Появилась информация о разводе звезды Comedy Woman

По некоторым данным, звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская оформила развод с мужем-иностранцем. Популярная артистка обратилась в суд.

Более пяти лет Надежда Ангарская состояла в браке с уроженцем Иордании Раедом Бани. Однако в начале года звезда Comedy Woman подала заявление на развод. Артистка обратилась в Мещанский районный суд, чтобы расторгнуть союз с иностранцем.

Разбирательства были долгими, заседания несколько раз откладывались и переносились. В конце апреля 36-летняя Надежда Ангарская обрела статус свободной женщины.

"Да, ребята и вправду расстались. И зрело это достаточно давно. Формулировка, которую Надя озвучивает, конечно, стандартная – не сошлись характерами. А что уж там, за закрытыми дверями, Бог знает", – рассказали StarHit в близком окружении артистки.

Ангарская высказалась о разводе сухо: "Это тяжелая для меня тема, не хочу ее обсуждать". Юмористка предпочитает не афишировать подробности частной жизни. О важных событиях в жизни Надежды все узнавали постфактум.

Например, бракосочетание состоялось 6 ноября 2013 года в одном из московских ЗАГСов. Поздравить коллегу собрались почти все звезды Comedy Woman: Мария Кравченко, Полина Сибагатуллина, Екатерина Скулкина, Наталья Медведева, Татьяна Морозова.

Осенью 2015 года Ангарская стала матерью – она родила мальчика. Беременность звезда перенесла довольно легко. Лишь на седьмом месяце она ушла в декрет и перестала сниматься в Comedy Woman.

Оставшись без работы, артистка много путешествовала. Например, во Франции она осмотрела церковь Святого Этьена, Лувр и Эйфелеву башню, погуляла по берегу пролива Ла-Манш. А еще Надежда Ангарская переехала в новую квартиру.