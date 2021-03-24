Известная телеведущая впервые стала матерью

Журналистка не любит рассказывать о личной жизни. Собчак сообщила, что ведущая телеканала Russia Today назвала ребенка Андрия – с ударением на букву "и".
Перевод данного имени означает: "человек, воин, мужественный". Мальчик родился весом 3,3 килограмма и ростом 52 сантиметра.
Софико Шеварнадзе – российская и грузинская журналистка, телеведущая, автор и продюсер. Автор собственной программы в "Яндекс.Эфире" "Просто о сложном", SophieCo Visionaries на телеканале Russia Today. С 2006 по февраль 2015 года работала ведущей на радиостанции "Эхо Москвы".
Имя отца ребенка Софико Шеварнадзе неизвестно. В недавней записи в "Инстаграме" теледива говорила, что копит силы перед съемками нового сезона шоу "Просто о сложном". Одним из самых известных романов знаменитости являются отношения с актером Алексеем Чадовым.
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