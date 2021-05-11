Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Лысая? С Валерии сорвали парик
"Как же похожи": Дубцова шокировала снимком с любимой женщиной
"Какие глазки у малышки!": Стало известно о пополнении в семье Боярской
партнеры
Вторник
11 мая
Лента новостей
13:50
"Утечка информации": появились данные об операции у Топалова
13:47
Волочкова показала лицо таинственного возлюбленного
13:38
Певица Слава в коротком платье возбудила россиян
13:35
Считал себя равным богу: что известно об устроившем стрельбу в казанской школе
13:33
Во всех школах Казани отменили занятия после стрельбы
13:28
СМИ: Число погибших из-за стрельбы в казанской школе выросло до десяти
13:21
"Нельзя быть красивой после 40": Водонаева набросилась на россиянок
13:19
"Беннифер возвращаются!" Лопес утерла нос изменщику Родригесу
13:18
Почерневшая Литвинова превратилась в старушку
13:10
"Морщины убрал, живот втянул": раскрыт секрет молодости Кудрявцевой
13:09
Заговорившая о финансовых проблемах Порошина показала редкие кадры с детьми
13:02
В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе
12:55
"Здравствуй, обновленная": Подольская лишилась волос после родов
12:32
Никого не стесняются: Карпович отправилась за Прилучным в Казань
12:29
Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в казанской школе
12:16
"Директор начал орать "Закрываем двери!": Ученик откровенно о стрельбе в казанской школе
12:10
Скучающая дома молодая жена Петросяна бросилась писать Нагиеву
12:09
"Жить по чужим законам не хочу": жесткая Лазарева врезала Шацу
12:06
"Роскошное тело": Собчак прилюдно обласкала длинноногую красотку
11:27
"Совершал попытку суицида": отказавшийся от родственников Хазанов заговорил о личном
11:23
СМИ: Пособника казанских стрелков задержали
11:21
Проматывает наворованное: как живет бросивший беременную Мерьем Узерли жених
11:08
В России за сутки выявили более 8 тысяч случаев заражения COVID-19
11:05
Дым и бегущие дети: жуткие кадры стрельбы в школе в Казани
11:03
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
11:01
Второго стрелявшего в казанской школе ликвидировали
10:50
Стрелявший в казанской школе сообщил о бомбе
10:42
Превратилась в старушку: в трясущейся горбунье не сразу узнали 64-летнюю красавицу Казарновскую
10:28
Взрыв и стрельба в школе в Казани: детей срочно эвакуируют
10:25
"Юмор слабенький": Урганту пригрозили закрытием шоу
10:24
Декрет Лукашенко о передаче власти назвали "шагом к тотальной делегитимизации режима"
10:15
"Лучший союз": появились данные о связи двух участников шоу "Маска"
09:51
"Страшновато": Дима Билан рассказал о переломе и операции
09:29
"Бороться бесполезно": возмущенная Собчак взвыла после секс-скандала
09:23
Немецкий журналист Ваннер назвал "сильнейший аргумент" Путина: Президент готов его использовать
09:10
"Из детей известных музыкантов часто получается позорище": Башмет о нелегкой судьбе наследников
09:10
"А где страдающие фото?": Бузову заподозрили во лжи о тяжелой операции из-за странного поведения
08:40
"Замазали носик и теперь мерещится": Киркоров откровенно о наркотиках на своей вечеринке
07:42
Сдавший Траволта обратился к покойной жене: народ в истерике
06:23
Заплаканная певица Слава всполошила народ известием
04:35
Интимное фото Ковальчук взбудоражило россиян
02:24
Молодая жена Петросяна раскрыла секрет успеха: "Необходимо давать"
00:34
"Детей не жалко?": Джиган и Самойлова подвергли себя смертельной опасности
22:16
Шок и ужас: Ким Кардашьян потеряла палец
21:27
Лавров мастерски переигрывает западных коллег – американский аналитик Роган
20:08
Матери Тимати стало плохо из-за происходящего с детьми
17:58
Возбужденная клиентка полезла в интимные места Сафронова: Ниже живота
17:57
Водонаева захотела сниматься в непристойных видео ради денег
17:51
Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
17:45
Звезду "Перевала Дятлова" обокрали в общественном месте
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелеву предложили покинуть Россию из-за возмутительных слов в День Победы
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Выписанную из больницы Бузову больно укололи: Нас ждет репортаж с унитаза
Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
"Он потерял жену, я – мужа": Раскрыта тайна семьи Королевой
65-летняя Долина в мини-платье спела про войну: Собачий холод
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Беннифер возвращаются!" Лопес утерла нос изменщику Родригесу

"Беннифер возвращаются!" Лопес утерла нос изменщику Родригесу

Дженнифер Лопес после скандального разрыва с Алексом Родригесом вновь появилась в компании Бена Аффлека.
прочитано 214 раз

Совсем недавно голливудская звезда объявила о разрыве отношений с баскетболистом Алексом Родригесом. Пара собиралась пожениться и даже дважды переносила дату свадьбы из-за пандемии, но в итоге отношения закончились разладом. Тем не менее, сам Родригес, очевидно, еще надеялся на восстановление мира с возлюбленной, поэтому появившаяся в СМИ информация о совместном отдыхе Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком стала для него шоком.

ПО ТЕМЕ

Отказалась от макияжа и дорогих нарядов: появились первые фото Лопес после скандального расставания

Названа истинная причина кризиса в отношениях Дженнифер Лопес с возлюбленным

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес актриса, певица, танцовщица

Лопес и Аффлек тоже когда-то связывали романтические отношения. В начале 2000-ых они считались одной из самых ярких пар Голливуда и тоже собирались пожениться. Тогда журналисты прозвали их пару "Беннифер". Однако буквально за день до торжества звезды отменили свадьбу.

Теперь, спустя почти 20 лет, когда Джей Ло вновь осталась одна, бывший возлюбленный решил поддержать ее. Пара появилась на модном курорте в Монтане и провела вместе около недели, после чего поклонники заговорили о возвращении легендарных Беннифер и восстановлении звездного союза.

Фанаты поддерживают певицу и считают, что ей удалось утереть нос изменщику Родригесу. В обществе сложилось мнение, что их пара рассталась именно из-за измен баскетболиста. Как сообщил портал ENews, сам Родригес очень эмоционально отреагировал на эту новость. По информации из его окружения, он хотел вернуть певицу, но Дженнифер Лопес отказывалась встречаться, чтобы обсудить отношения.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: US Joint Staff/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Автор: 11 мая 2021, 13:19 Источник: ENews ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лопес рассказала о борьбе с собой во время пандемии: Перестала видеть смысл

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Утечка информации": появились данные об операции у Топалова

Ведущая прояснила ситуацию
Шоу-бизнес

Превратилась в старушку: в трясущейся горбунье не сразу узнали 64-летнюю красавицу Казарновскую

Что случилось с певицей
Шоу-бизнес

"Жить по чужим законам не хочу": жесткая Лазарева врезала Шацу

Она не одобряет выбор мужа
Шоу-бизнес

"Замазали носик и теперь мерещится": Киркоров откровенно о наркотиках на своей вечеринке

Он потерял контроль над собой

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+