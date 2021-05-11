"Беннифер возвращаются!" Лопес утерла нос изменщику Родригесу

Дженнифер Лопес после скандального разрыва с Алексом Родригесом вновь появилась в компании Бена Аффлека.

Совсем недавно голливудская звезда объявила о разрыве отношений с баскетболистом Алексом Родригесом. Пара собиралась пожениться и даже дважды переносила дату свадьбы из-за пандемии, но в итоге отношения закончились разладом. Тем не менее, сам Родригес, очевидно, еще надеялся на восстановление мира с возлюбленной, поэтому появившаяся в СМИ информация о совместном отдыхе Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком стала для него шоком.

Лопес и Аффлек тоже когда-то связывали романтические отношения. В начале 2000-ых они считались одной из самых ярких пар Голливуда и тоже собирались пожениться. Тогда журналисты прозвали их пару "Беннифер". Однако буквально за день до торжества звезды отменили свадьбу.

Теперь, спустя почти 20 лет, когда Джей Ло вновь осталась одна, бывший возлюбленный решил поддержать ее. Пара появилась на модном курорте в Монтане и провела вместе около недели, после чего поклонники заговорили о возвращении легендарных Беннифер и восстановлении звездного союза.

Фанаты поддерживают певицу и считают, что ей удалось утереть нос изменщику Родригесу. В обществе сложилось мнение, что их пара рассталась именно из-за измен баскетболиста. Как сообщил портал ENews, сам Родригес очень эмоционально отреагировал на эту новость. По информации из его окружения, он хотел вернуть певицу, но Дженнифер Лопес отказывалась встречаться, чтобы обсудить отношения.