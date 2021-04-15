Дженнифер Лопес рассталась с любовником

Пара сделала официальное заявление. Новость очень расстроила фанатов артистки. Дженнифер Лопес и спортсмен разорвали помолвку. Они решили, что останутся приятелями.
Певица отметила, что хочет сохранить хорошие отношения, поскольку им предстоит совместная работа. Бывшие возлюбленные пожелали друг другу всего наилучшего. Они поблагодарили всех, кто их поддерживал.
О том, что свадьбы у Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса не будет, поговаривали ранее. Так, в начале апреля звезда сняла шикарное колечко, которое ей преподнес жених в честь помолвки. Кроме того, исполнительница удалила из своего интервью для глянцевого журнала все упоминания об избраннике.
Ходили слухи, что свадьба Джей Ло сорвалось из-за якобы имевшей место измены баскетболиста с актрисой Мэдисон Лекрой. Но подтверждений этому не было. Алекс Родригес уверял, что между ним и артисткой было только дружеское общение.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес пробыли вместе четыре года. В 2020 году пара дважды переносила свадьбу из-за пандемии коронавируса.
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