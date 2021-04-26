Отказалась от макияжа и дорогих нарядов: появились первые фото Лопес после скандального расставания

Однако ее последний выход в свет слегка насторожил пользователей Сети. Дотошные папарацци встретили ее по дороге на очередную съемку. Артистка выглядела совсем не как обычно. Красивые наряды и элегантные украшения сменил светлый тренировочный костюм, а вместо шикарного макияжа лицо Дженнифер Лопес прикрыла массивными очками от солнца.
Мнения поклонников разделились. Некоторые посчитали, что артистка просто отдыхает от работы, а потому старается тратить минимум времени на сборы куда-либо. Другие же полагают, что расставание с несостоявшимся женихом дается ей непросто.
Известно, что после известия о разрыве пары Дженнифер Лопес практически перестала появляться на публике. Она предпочитает оставаться дома, вдали от всех, а выезжает лишь для того, чтобы поработать. Однако, в любом случае, звезду можно понять. Они с бывшим возлюбленным были вместе с 2017 года.
Напомним, тогда начались их романтические отношения, после чего многие посчитали союз звезд просто идеальным. В 2019 году Алекс Родригес сделала предложение Дженифер Лопес и услышал заветное "да". Свадьба должна была состояться в прошлом году, но из-за ситуации в мире ее пришлось отложить.
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