"Рубля у меня не взял": вдова Булдакова оправдала двойника Баскова

Жена покойного Алексея Булдакова вступилась за Гладкого, заявив, что тот помогает женщине и не претендует на ее деньги.

После разразившегося скандала, связанного с Эдуардом Гладким, Людмила Булдакова решилась еще раз высказаться на счет произошедшего. Женщина объяснила, что с мужчиной ее не связывают романтические отношения, как было заявлено ранее. Вдова Алексея Булдакова назвала Гладкого замечательным человеком, который во всем поддерживает одинокую женщину.

Накануне гости студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" обсуждали отношения Людмилы с двойником Баскова Эдуардом Гладким и даже заподозрили, что женщине грозит опасность, так как она связалась с брачным аферистом, который, возможно, претендует на ее деньги. Сегодня вдова дала комментарий телеканалу "360" и подчеркнула, что Гладкий не взял у нее ни одного рубля. Женщина добавила, что очень благодарна Гладкому, так как он чуть ли не вытащил ее с того света, когда ей было очень плохо. Мужчина привел ее в чувства после больницы и приходил к ней даже тогда, когда этого не делали ее родные племянники.

Вдова Булдакова будет рада, если следствие займется проверкой махинаций с ее наследством. Женщина обвинила в претензиях на свое имущество некую Татьяну Рудневу – супругу Вячеслава Руднева, который накануне назвался директором покойного актера. Людмила заявила, что сам Алексей Булдаков видел этого мнимого директора всего несколько раз в жизни, и пообещала, что аферисты еще получат по заслугам.



