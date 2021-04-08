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Шоу-бизнес
"Можно я уйду?": опешившая Долина сцепилась с популярной певицей

"Можно я уйду?": опешившая Долина сцепилась с популярной певицей

Лариса Долина раскритиковала вокальные данные любимицы молодежи. Ведущий сделал все, что мог.
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Речь идет о последнем выпуске программы "Музыкалити". В эфире случился неожиданный тандем, редакторы сочли хорошей идеей позвать вместе Ларису Долину и поющую блогершу Валю Карнавал. Однако все прошло не так гладко, как все надеялись.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

В какой-то момент Максим Галкин захотел разбавить обстановку и попросил звезду предложить им какую-нибудь легкую распевку, чтобы отвлечься. Лариса Александровна напела небольшую композицию, а ведущий попросил начать Валю. Сам он попробовал повторить ее хором с девушкой, но остановился. У исполнительницы на лице было написано полнейшее удивление, она ожидала от тиктокерши чего-то большего.

Максим Галкин увидел это и сказал Ларисе Долиной, что это было слишком сложно, на что та грозно ответила, что у нее эти ноты исполняет первый курс. Валя попыталась объяснить Ларисе Александровне, что ей неприятно слышать подобное, так как музыка, по мнению девушки, создана для того, "чтобы все могли петь как хотят". Лариса Александровна продолжала хвататься за голову и иронично произносить: "Неужели?!". После она заявила, что петь можно и на кухне, а не пробиваться на сцену.

Юную блогершу было не остановить. Она доказывала звезде, что это совершенно нечестно, так как каждый человек может делать то, что хочет. Лариса Долина ответила, что есть профессия – певец, и человек, представляющий эту профессию, обязан петь чисто. "Ты сейчас спела, ни в одну ноту не попала", – в сердцах воскликнула она.

Максим Галкин попытался отвлечь гостей от спора и сказал, что он тоже не умеет, на что артистка напомнила ему, что он и не называет себя вокалистом. Валя Карнавал продолжила спор, но Лариса Долина не выдержала и заявила: "Можно я уйду? Это не для меня все". Ведущий остановил звезду.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 8 апреля 2021, 13:39 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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Долина выбрала смелый наряд

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