"Прям белый лебедь": завистливая сестра обрушилась на успешную Викторию Боню

Женщина завидует успеху и известности Виктории Бони. В детстве девочки были очень дружны. Старшая была красивее и способнее сестры.
Девушка грезила карьерой в шоу-бизнесе и популярностью. Она должна была пройти кастинг в телестройке, но отбор на программу совпал с ее беременностью, и от проекта пришлось отказаться. Вместо нее на "Дом-2" взяли Викторию Боню.
Ангелина пыталась поступить в театральное училище, но у нее не получилось. Она посещала кастинги на телевидении, но и тут ей не сопутствовала удача. Родственница Виктории Бони могла петь, танцевать и делать пародии на звезд.
Не складывалась и личная жизнь сестры модели. Ангелину с двумя детьми бросил муж. Поговаривали, что у женщины возникли проблемы с алкоголем.
Сегодня Виктория Боня живет за рубежом, растит наследницу от миллиардера и успешна в карьере. Сестра убеждена, что на месте телеведущей должна была быть она.
Зависти к родственнице Ангелина не прячет. Она считает, что Виктория Боня отняла у нее мечту. По словам Ангелины, сестра стала леди, "прям белый лебедь".
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