"Вы много обо мне не знаете": Виктория Боня рассказала о тюрьме

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунте телеведущая поделилась подробностями прошлого. Она отметила, что из-за неблагоприятного окружения приобрела твердый и бесстрашный характер.
В Краснокаменске Виктория Боня жила с матерью и младшей сестрой. Теледива призналась, что в ее родном городе находилось несколько тюрем, где отбывали срок осужденные за тяжкие преступления. Многие из них, выходя на свободу, оставались жить в Краснокаменске.
"Вы много обо мне не знаете", – заявила модель. При этом она рассказала о "Пятнашке" – тюрьме, в которой преступники сидять 15 лет. Виктория Боня говорила, что была в детстве хулиганкой.
Смотря на себя сейчас со стороны, она удивляется: как ей удалось себя перевоспитать? "Практически леди стала", – поделилась знаменитость.
Напомним, в декабре Виктория Боня уже поднимала тему своего непростого детства. Поводом для воспоминаний стала смерть отца. Он ушел из семьи, когда девочке было два года. Вику и ее сестру воспитывала мама и бабушка. Женщинам не хватало денег. Из-за отсутствия модных вещей Боню часто дразнили, а ей приходилось отвечать обидчикам.
Примечательно, что звезда никогда не держала зла на отца и старалась поддерживать с ним связь. Их общение в какой-то момент внезапно прервалось, а позже Виктория Боня узнала, что папы нет в живых.
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда
Дочь попала в плохую компанию.
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Люблю иногда фантазировать о разном!
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Душ
Муж изменяет
Мишель- самая классная дама!