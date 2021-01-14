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"Вы много обо мне не знаете": Виктория Боня рассказала о тюрьме

Виктория Боня. Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Виктория Боня поведала о своем непростом детстве в Краснознаменске. Модель сообщила, что выросла рядом с тюрьмами, которых в городе несколько.
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В "Сторис" своего инстаграм-аккаунте телеведущая поделилась подробностями прошлого. Она отметила, что из-за неблагоприятного окружения приобрела твердый и бесстрашный характер.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

В Краснокаменске Виктория Боня жила с матерью и младшей сестрой. Теледива призналась, что в ее родном городе находилось несколько тюрем, где отбывали срок осужденные за тяжкие преступления. Многие из них, выходя на свободу, оставались жить в Краснокаменске.

"Вы много обо мне не знаете", – заявила модель. При этом она рассказала о "Пятнашке" – тюрьме, в которой преступники сидять 15 лет. Виктория Боня говорила, что была в детстве хулиганкой.

Смотря на себя сейчас со стороны, она удивляется: как ей удалось себя перевоспитать? "Практически леди стала", – поделилась знаменитость.

Напомним, в декабре Виктория Боня уже поднимала тему своего непростого детства. Поводом для воспоминаний стала смерть отца. Он ушел из семьи, когда девочке было два года. Вику и ее сестру воспитывала мама и бабушка. Женщинам не хватало денег. Из-за отсутствия модных вещей Боню часто дразнили, а ей приходилось отвечать обидчикам.

Примечательно, что звезда никогда не держала зла на отца и старалась поддерживать с ним связь. Их общение в какой-то момент внезапно прервалось, а позже Виктория Боня узнала, что папы нет в живых.

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Автор: 14 января 2021, 21:32 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Виктория Боня пришла на вечеринку "Оскара"

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