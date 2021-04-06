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Надели на голову спецустройство: больную дочь Баталова изолировали

Надели на голову спецустройство: больную дочь Баталова изолировали

По делу о наследстве Алексея Баталова состоялось очередное заседание. Однако Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина на нем не было.
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5 апреля в Замоскворецком суде Москвы прошло заседание по дулу о наследстве легендарного российского актера Алексея Баталова. Его вдова Гитана и больная дочь Мария обвиняют актрису Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина в присвоении наследства и кражи средств со счетов.

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Когда-то они были приятелями, но потом по глупости оформили договор пожизненной ренты на свою квартиру, после чего их дружбе пришел конец. Теперь компания судится и пытается выяснить, кто виноват в пропаже денег и дурных намерениях. По словам Гитаны, она и ее дочь лишилась имущества. Разгорелся скандал, который не утихает до сих пор.

Недавно Дрожжина сама подала в суд на дочь Баталова. Она хотела расторгнуть те злосчастные договоры ренты, по которым ей и досталось имущество Баталова. Дрожжина хотела развязаться со всем этим скандалом и вернуть Гитане обратно ее пожитки. Но это оказалось нелегко.

Защита Баталовых утверждает, что договоры аннулированы, а значит и расторгать нечего. Стоит отметить, что на последнее заседание пришли только Гитана с дочерью. Дрожжиной и Цивина не было. Как выяснилось, больную дочь Баталова и ее мать изолировали от своих врагов и запретили им общение в целях безопасности. Так постановил суд, пишет "КП".

Во время суда больная ДЦП Мария отвечала на вопросы со специальным оборудованием на голове. Также рядом стояли два ноутбука. Нотариус, который присутствовал на заседании, и вовсе словно язык проглотил. Дмитрий Бублий выбрал молчаливую тактику и не ответил ни на один вопрос. Стоит отметить, что именно он заключал те самые договоры ренты.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 6 апреля 2021, 14:02 Источник: "КП" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Внучка на могиле Гурченко сделала громкое заявление о новых судах за наследство

комментарии

Ответить:

Гость688081
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Бабка Бублия тоже заключала договоры ренты вместе с Цывиным и Дрожжиной..Внуку передала по наследству таких богатых клиентов..Молчит Бублий не случайно- ведь сказать не может в свою защиту ничего, потому что это криминальные сделки...Никуда никогда ни к кому из семьи баталовых он не выезжал.
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