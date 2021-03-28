"Все мы не бессмертны": криминальный авторитет по кличке Демон о Дрожжиной и Цивине

Бывший уголовник украл у банков порядка восьми миллионов долларов. Его в эфир федерального телеканала позвали журналисты НТВ, чтобы он проанализировал деятельность Дрожжиной и Цивина.
По словам отсидевшего мошенника, чета подбирала для себя "достаточно убогие" жертвы, которым предлагала подписать договор пожизненной ренты на квартиру. После этого жертву просто спаивали. По словам уголовника, Дрожжина и Цивин не хотели наживаться, они просто психологически и патологически жадные.
По словам Демона, заводилой в паре Дрождиной и Цивина является именно Наталья. Она импульсивная и раскованная. Михаил скорее просто сглаживал углы. По словам мужчины, он фактически шел по жизни таким же путем, но его жертвы были покрупнее.
"Все мы не бессмертны и рано или поздно покинем этот мир. Разницы глобально никакой нет, просто каждый из нас выбирал определенный путь развития. Моими жертвами становились банки и системы", — рассказал бывший преступник.
После эфира телезрители и пользователи Сети были шокированы тем, кто является спикером на федеральном телеканале. По мнению общественности, ТВ докатилось до того, что берет интервью у уголовников и чуть ли не с хлебом и солью встречает их в студии.
Напомним, пока вина Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина не доказана в суде. Тем не менее, только ленивый не кинул в их спину камень и не обвинил в мошенничестве с наследством легендарного советского актера Алексея Баталова.
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