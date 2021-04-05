"Превращается в овощ": Кравец шокирована тяжелым состоянием Зайцева

83-летие Славы Зайцева прошло с размахом. Алла Пугачева, Максим Галкин, Татьяна Михалков пришли поздравить отца российской "от-кутюр". Правда, друзья модельера были поражены увиденным. "Он был не в очень хорошем состоянии, конечно. Он уже в таком полузабытьи находится, и было удивительно, что они его привели", – говорит потрясенный Лев Лещенко. О том, что сегодня происходит с "красным Диором", как часто называют Зайцева, "Дни.ру" рассказала актриса, певица и модель Алена Кравец.

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