"Превращается в овощ": Кравец шокирована тяжелым состоянием Зайцева

"Я несколько раз в молодости участвовала в показах Вячеслава Михайловича, выходила на подиум в качестве модели, – вздыхает Алена. – У меня много и сшитых им платьев из коллекций prêt-à-porter и haute couture. Поэтому, конечно, все происходящее с гением русской моды для меня очень болезненно".
По словам Алены, у 83-летнего дизайнера сегодня серьезные проблемы со здоровьем: он с трудом передвигается, да и то в основном в инвалидном кресле, а его речь стала совсем неразборчивой.
"Болезнь Паркинсона, к сожалению, прогрессирует, наш любимый Слава Зайцев стремительно превращается в овощ, – плачет Кравец. – Этим его состояние воспользовались какие-то мутные личности, типа Цивина и Дрожжиной, которые взяли Зайцева в оборот и снимают его больного для "Тик-тока", придумывают какие-то акции по выкачиванию из людей денег под эгидой Зайцева, даже на его день рождения в ресторане "Яръ" они продавали билеты. Причем ни сына, ни внучки на этом празднике не было – Зайцева просто ото всех изолировали. Не удивляюсь, если скоро мы узнаем, что подмосковный дом и парижская квартира мэтра скоро окажутся в руках чужих предприимчивых людей".
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