Яблоко от яблони: несовершеннолетняя дочь Кравец снялась в похабном виде

Даниелле, единственной дочери актрисы и певицы Алены Кравец, 13 лет. Но гормоны уже бурлят во всю – половое созревание идет семимильными шагами. "Я думаю, что еще немного, и стану бабушкой", – вздыхает светская львица.

Шоку Алены не было предела, когда она случайно увидела на незакрытом ноутбуке дочери снимки из свежей фотосессии. Подобные фотографии обычно публикуют специализированные сайты и журналы для тех, кто любит любовь за деньги без обязательств. И все можно было бы понять, если бы не одно обстоятельство – дочери Кравец всего 13 лет.

"Распутство! Похабщина!" – кричит Алена, вспоминая снимки дочери в непристойном виде. Кто, когда и зачем снял в призывных позах ее наследницу, она не знает. "Я даже понять не могу, где она нахваталась этой пошлости, – плачет Алена. – Бабушка – преподаватель столичного вуза. Папа – серьезный бизнесмен. Мама – скромница, почти монашка. Но вот откуда в дочке эта чертовщинка?!"

"Я думаю, она еще даст нам прикурить, – вздыхает Кравец. – Такая оторва растет! Уже не можем с ней совладать. Поэтому теперь подкладываю ей в школьный ранец презервативы – чтобы хотя 11 классов закончила, прежде чем сделать меня бабушкой".

Вспоминает Алена и собственное сексуальное воспитание. "Я росла в строгости, мама меня предупредила, что выгонит из дома, если я принесу в подоле, – говорит Кравец. – Но она мне рассказала подробно про методы контрацепции, научила натягивать на огурец презерватив. Все это мне в итоге пригодилось, первый сексуальный опыт случился ближе к 20 годам. Да и потом мужчин было не так много – я храню верность мужу!"