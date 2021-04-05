"Разыгрываемая в политике карта": Цой высказалась о своем участии в "Славянском базаре в Витебске"

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 14 по 19 июля. Правда, уже сегодня многие артисты под давлением поклонников отказываются ехать в соседнюю Беларусь из-за политической ситуации там. Имя Аниты Цой среди заявленных на церемонию открытия звезд пока значится в афише. Но вот поедет ли туда артистка на самом деле? Об этом ее спросил корреспондент "Дни.ру".



"Славянский базар в Витебске" всегда был музыкальным фестивалем, это ни для кого не секрет, – говорит Анита. – И вдруг он стал какой-то картой, разыгрываемой в политике. Мне не хочется об этом думать".

Впрочем, уверенности в том, что ничто не помешает встречи с любимыми беларусами, у Цой нет – по нынешним временем ничего планировать нельзя. Вот она сама думала представить в Кремле грандиозное шоу по случаю юбилея, но пандемия все испортила. "Сейчас такое время, что непонятно вообще, состоится ли "Славянский базар", – вздыхает Анита. – Я ведь даже не знаю, будет ли у меня самой 1 октября перенесенный концерт в Кремле".

"Но мне очень хочется, чтобы до июля в Беларуси и люди успокоились, и весь кипиш по поводу "Славянского базара" утих – надо все воспринимать проще!" – пояснила исполнительница.

Напомним, ранее Сосо Павлиашвили объяснил прессе свое участие в "Базаре" так: "Я же не политик. Если я буду участвовать, я буду петь не для партии, а для народа, как я это всегда делал". А Вячеслав Малежик заявил, что согласился на участие в «Славянском базаре» только ради зрителей, которые его ждут. "Моя политика — мои песни", — пояснил музыкант.