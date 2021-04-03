Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
"Ушла в запой!": персонал санатория не спускает глаз с Пеговой
Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
партнеры
Суббота
3 апреля
Лента новостей
12:00
Раскрыты подробности бурного романа Лолиты и Данко
11:57
Вскрылись сенсационные данные экспертизы по делу вдовы Баталова
11:36
"Была организована атака": Бузова публично осадила бестактную Караулову
11:07
Изменения в основной закон Белоруссии можно и нужно было бы осуществить без Лукашенко – оппозиционер Гончарик
10:49
"У меня нет слов": вдова Кобзона пришла в ужас от вскрывшихся данных о немощном Зайцеве
10:48
Финальный выбор наставников шоу "Голос.Дети" обернулся дракой
10:47
Высоцкая сделала интимное признание: С мужем сложно целоваться
10:18
Врачи не пускают жену и сына к загремевшему в больницу Киркорову
10:09
России грозит новый всплеск заболеваемости COVID-19 – подробности
09:48
Как найти и купить настоящий шоколад
06:45
"Обыкновенная хамка и лентяйка": дочери Гузеевой врезали за матерщину и мерзкие выходки
04:38
Загремевшей в реабилитационную клинику Шурыгиной указали на дверь
02:39
Джоли и Питт лишились миллионов из-за развода
00:19
Как перфекционист Хуциев снимал картину о золотой молодежи "Мне 20 лет"
21:39
Минск: Путин и Лукашенко обсудили внешние угрозы со стороны Польши и США
21:10
В Москве на Садовом кольце насмерть сбили пешехода
21:04
Голикова о ситуации с коронавирусом в России: Возможен некоторый рост
20:38
В московском бистро Well Well экспериментируют с едой и музыкой
20:37
В Вашингтоне у Капитолия произошла стрельба
20:28
Умер чемпион СССР по футболу
19:52
Тяжелое состояние здоровья: сокамерники моют полы за Навального в колонии
19:47
На севере Москвы из-за короткого замыкания частично обвалился грунт
19:07
Появились подробности первого разговора Байдена с Зеленским
18:56
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
18:55
Адвокат заявил о шансах Эдварда Била избежать тюрьмы за устроенную аварию
18:54
Дочь Толкалиной впервые представила публике молодого избранника
18:50
Хамил и вел себя высокомерно: Вышинский о поведении Навального в колонии
18:33
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
18:13
"Крайне тревожный звонок": Кожевникова вне себя из-за гей-скандала
18:09
Беременность перевернула жизнь Высоцкой с ног на голову
18:06
В Москве на рабочего упало дерево при уборке снега
18:03
Теперь будет сын: известный актер Чепурченко вновь станет отцом
17:38
"Пока Настя не слышит": живущий за счет жены Тарасов сделал откровенное признание
17:30
47-летняя звезда"Беверли-Хиллз, 90210" довела до бешенства заявлением о шестой беременности
17:29
"Грязь": брат возмутился гнусным поступком Тюльпановой
17:26
Байдена назвали ответственным за конфликт в Донбассе
17:11
В Новой Москве произошла авария со смертельным исходом
16:49
Билан поседел из-за капризов Гузеевой
16:41
Сматывают удочки: многострадальный 2 сезон "Ведьмака" досняли
16:15
"Не употребляла даже на свадьбе": близкие отказываются верить в хронический алкоголизм Легкоступовой
16:09
"Зомби": народ разнес молодящуюся Пугачеву
16:07
"800 тысяч на карту": бандит потребовал с Моргенштерна выкуп за заложниц и пригрозил взрывом
15:54
Успех обеспечен: у Козловского и Петрова теперь все "Надвое"
15:44
В центре Москвы загорелось здание
15:29
"Вышвырнули с канала": Шепелев взорвался из-за подлой лжи
15:25
Безрассудный Шепелев доверил судьбу новорожденного сына незнакомцам
15:19
"Много пил, чтобы не думать": Познер откровенно о страшном периоде
15:09
В Петербурге на парковке нашли труп бизнесмена
14:56
8-летний сын Яны Рудковской оказался под санкциями
14:52
"На Гарика похожа": Асмус появилась в Сети в странном виде
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог Болкунец: Запугивания белорусов не спасут Лукашенко от ухода с большим позором
Морщины и три волосины: Глызин крупно подставил молодящуюся Долину
"А где Богомолов?": Собчак удивила внезапной сменой партнера
"Природа отдохнула": запевшего сына Королевой отправили дальше танцевать стриптиз
Легендарный диктор закидал Лободу помидорами из-за внешнего вида
Для Лукашенко очевидно, что его время подошло к концу – эксперт Мацукевич
Шоу-бизнес
Вскрылись сенсационные данные экспертизы по делу вдовы Баталова

Вскрылись сенсационные данные экспертизы по делу вдовы Баталова

Выдающийся криминалист постарался внести полную ясность в дело семьи Баталова. По словам Сергея Соколова, вдова актера театра и кино Гитана Леонтенко не подписывала договоры ренты со скандальной владелицей нескольких звездных квартир – Натальей Дрожжиной.
прочитано 128 раз

Эксперт добавил, что проставленные подписи вероятнее всего поддельные. Напомним, что фамилия вдовы народного артиста красуется на договорах пожизненной ренты. Так, Наталье Дрожжиной перешли сразу несколько ценных площадей: доля в четырехкомнатной квартире, мастерская Алексея Баталова и двухкомнатная квартира.

ПО ТЕМЕ

Деньги ваши – будут наши: Вскрылись данные о связи Михалкова с семьей Баталова

Семья Гитаны Леонтенко решила положить конец аферам знаменитой скандалистки и возобновила почерковедческую экспертизу. Для того, чтобы выяснить, кто же подписывал документы, адвокаты Баталовых заказали рецензию на исследование МВД, которая должна была подтвердить подлинность инициалов под документами.

По мнению специалистов, возрастные особенности супруги артиста могли повлиять на качество ее почерка и координацию движений. Однако криминалист заверил, что все девять подписей, ранее успешно прошедшие экспертизу, были сделаны несколькими людьми.

"Во-первых, не было представлено достаточное количество подписей для исследования. Во-вторых, не выдерживает критику их сравнительный анализ. В-третьих, подписи на иллюстрациях различаются", – отметил эксперт.

Сергей Соколов добавил, что на всех договорах не подтвержден важный критерий. Повторяемости и индивидуальности почерка нет: все буквы различаются по взаиморасположению.

В заключении криминалиста прописано, что "проведенная почерковедческая экспертиза не соответствует требованиям действующего законодательства по производству судебных экспертиз". Соколов уверен, что она проведена не полно и с нарушением методики, а сделанные выводы можно считать недостоверными и необоснованными.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 апреля 2021, 11:57 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Элитные квартиры Агутина, Чеховой и Пьехи оказались под угрозой из-за жуткого пожара

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

"Хозяйка": Арзамасова с идеальным маникюром поставила перед Авербухом миску лапши быстрого приготовления

"Папина дочка" долго на кухне не возилась
Шоу-бизнес

Более 30 наследников: откровения плодовитого Сафронова вызвали оторопь

У него много детей
Шоу-бизнес

Счастливая Валерия поблагодарила любимого мужчину за ребенка

Артистка вне себя от радости
Шоу-бизнес

"Жизнь – это бумеранг!": подруга тяжелобольного Зайцева обвинила его сына в клевете

Гарафутдинова не претендует на наследство кутюрье

Гороскоп

Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+