Вскрылись сенсационные данные экспертизы по делу вдовы Баталова

Выдающийся криминалист постарался внести полную ясность в дело семьи Баталова. По словам Сергея Соколова, вдова актера театра и кино Гитана Леонтенко не подписывала договоры ренты со скандальной владелицей нескольких звездных квартир – Натальей Дрожжиной.

Эксперт добавил, что проставленные подписи вероятнее всего поддельные. Напомним, что фамилия вдовы народного артиста красуется на договорах пожизненной ренты. Так, Наталье Дрожжиной перешли сразу несколько ценных площадей: доля в четырехкомнатной квартире, мастерская Алексея Баталова и двухкомнатная квартира.

Семья Гитаны Леонтенко решила положить конец аферам знаменитой скандалистки и возобновила почерковедческую экспертизу. Для того, чтобы выяснить, кто же подписывал документы, адвокаты Баталовых заказали рецензию на исследование МВД, которая должна была подтвердить подлинность инициалов под документами.

По мнению специалистов, возрастные особенности супруги артиста могли повлиять на качество ее почерка и координацию движений. Однако криминалист заверил, что все девять подписей, ранее успешно прошедшие экспертизу, были сделаны несколькими людьми.

"Во-первых, не было представлено достаточное количество подписей для исследования. Во-вторых, не выдерживает критику их сравнительный анализ. В-третьих, подписи на иллюстрациях различаются", – отметил эксперт.

Сергей Соколов добавил, что на всех договорах не подтвержден важный критерий. Повторяемости и индивидуальности почерка нет: все буквы различаются по взаиморасположению.

В заключении криминалиста прописано, что "проведенная почерковедческая экспертиза не соответствует требованиям действующего законодательства по производству судебных экспертиз". Соколов уверен, что она проведена не полно и с нарушением методики, а сделанные выводы можно считать недостоверными и необоснованными.