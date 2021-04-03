Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
"Ушла в запой!": персонал санатория не спускает глаз с Пеговой
Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
партнеры
Суббота
3 апреля
Лента новостей
10:18
Врачи не пускают жену и сына к загремевшему в больницу Киркорову
10:09
России грозит новый всплеск заболеваемости COVID-19 – подробности
09:48
Как найти и купить настоящий шоколад
06:45
"Обыкновенная хамка и лентяйка": дочери Гузеевой врезали за матерщину и мерзкие выходки
04:38
Загремевшей в реабилитационную клинику Шурыгиной указали на дверь
02:39
Джоли и Питт лишились миллионов из-за развода
00:19
Как перфекционист Хуциев снимал картину о золотой молодежи "Мне 20 лет"
21:39
Минск: Путин и Лукашенко обсудили внешние угрозы со стороны Польши и США
21:10
В Москве на Садовом кольце насмерть сбили пешехода
21:04
Голикова о ситуации с коронавирусом в России: Возможен некоторый рост
20:38
В московском бистро Well Well экспериментируют с едой и музыкой
20:37
В Вашингтоне у Капитолия произошла стрельба
20:28
Умер чемпион СССР по футболу
19:52
Тяжелое состояние здоровья: сокамерники моют полы за Навального в колонии
19:47
На севере Москвы из-за короткого замыкания частично обвалился грунт
19:07
Появились подробности первого разговора Байдена с Зеленским
18:56
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
18:55
Адвокат заявил о шансах Эдварда Била избежать тюрьмы за устроенную аварию
18:54
Дочь Толкалиной впервые представила публике молодого избранника
18:50
Хамил и вел себя высокомерно: Вышинский о поведении Навального в колонии
18:33
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
18:13
"Крайне тревожный звонок": Кожевникова вне себя из-за гей-скандала
18:09
Беременность перевернула жизнь Высоцкой с ног на голову
18:06
В Москве на рабочего упало дерево при уборке снега
18:03
Теперь будет сын: известный актер Чепурченко вновь станет отцом
17:38
"Пока Настя не слышит": живущий за счет жены Тарасов сделал откровенное признание
17:30
47-летняя звезда"Беверли-Хиллз, 90210" довела до бешенства заявлением о шестой беременности
17:29
"Грязь": брат возмутился гнусным поступком Тюльпановой
17:26
Байдена назвали ответственным за конфликт в Донбассе
17:11
В Новой Москве произошла авария со смертельным исходом
16:49
Билан поседел из-за капризов Гузеевой
16:41
Сматывают удочки: многострадальный 2 сезон "Ведьмака" досняли
16:15
"Не употребляла даже на свадьбе": близкие отказываются верить в хронический алкоголизм Легкоступовой
16:09
"Зомби": народ разнес молодящуюся Пугачеву
16:07
"800 тысяч на карту": бандит потребовал с Моргенштерна выкуп за заложниц и пригрозил взрывом
15:54
Успех обеспечен: у Козловского и Петрова теперь все "Надвое"
15:44
В центре Москвы загорелось здание
15:29
"Вышвырнули с канала": Шепелев взорвался из-за подлой лжи
15:25
Безрассудный Шепелев доверил судьбу новорожденного сына незнакомцам
15:19
"Много пил, чтобы не думать": Познер откровенно о страшном периоде
15:09
В Петербурге на парковке нашли труп бизнесмена
14:56
8-летний сын Яны Рудковской оказался под санкциями
14:52
"На Гарика похожа": Асмус появилась в Сети в странном виде
14:51
В Кремле раскрыли подробности о самочувствии Путина после вакцинации
14:50
Попала как кур в ощип: жена Эргенча из "Великолепного века" оказалась втянута в серьезное преступление
14:36
Снимай трусы: продюсер раздел до гола "рукоблуда" Колдуна
14:33
"Большая ответственность": Рудова рассказала о двух своих детях
14:33
В Москве пенсионерка сбросила с балкона миллион рублей
14:30
Не вернется к Бузовой: раскрыты ошеломляющие детали таинственного романа Манукяна
14:30
"Не заманить протухшими дрожжами с Бузовой": перезапуск шоу "Дом-2" вызвал омерзение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог Болкунец: Запугивания белорусов не спасут Лукашенко от ухода с большим позором
Эксперт Класковский рассказал о сомнениях Лукашенко в собственном будущем
"А где Богомолов?": Собчак удивила внезапной сменой партнера
Морщины и три волосины: Глызин крупно подставил молодящуюся Долину
"Природа отдохнула": запевшего сына Королевой отправили дальше танцевать стриптиз
"Я Вам не любовница": разъяренная Рудковская взорвалась из-за едкого оскорбления
Шоу-бизнес
Врачи не пускают жену и сына к загремевшему в больницу Киркорову

Врачи не пускают жену и сына к загремевшему в больницу Киркорову

Бедросу Киркорову идет 89-й год. К возрасту и целому букету болячек в прошлом году добавился коронавирус – певец даже лежал в реанимации. Теперь отец Филиппа Киркорова снова оказался в больнице. Подробности "Дни.ру" сообщил его друг – известный пародист Александр Матвеев, с которым артист в последнее время посещал светские мероприятия.
прочитано 93 раза

"Бедрос находится в больнице уже вторую неделю, – сообщил Матвеев. – Но поводов для беспокойства нет – он просто лег на очередное обследование, ну и подлечиться немного. Все-таки возраст серьезный и надо позаботиться о своем состоянии".

ПО ТЕМЕ

Немощного Киркорова держали под руки у гроба Ланового

"Помогает для простаты": престарелый Киркоров окунает хрен в мед

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"Киркоров на многих мероприятиях знакомится с врачами и берет их телефоны, – продолжает Матвеев. – А потом обращается к ним, потому всегда очень следит за своим здоровьем".

По словам Александра, навестить Бедроса сейчас, увы, невозможно. "Он лежит в центре имени Вишневского, но туда из-за карантинных мер никого с улицы не пускают, – пояснил пародист. – Поэтому там не был ни я, ни Филипп, ни жена Бедроса Людмила Александровна (Смирнова, вторая жена, с которой в браке с 1997 года – Прим. ред.), которая сейчас в Новгороде".

Александр Матвеев (на фото справа) всегда сопровождает Бедроса Киркорова на светских раутах. Фото: Дни.ру

Матвеев с Киркоровым находится постоянно на связи. "Буквально сегодня звонил ему и спрашивал, не скучно ли ему там. "Он ответил, что скучать некогда – делает процедуры, общается с медсестрами, смотрит "Маску", где Филипп сидит в жюри, так что весь день занят", – рассказал Александр. По его словам, Бедрос очень любит людей и общение, поэтому даже в больнице смог стать душой компании.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 апреля 2021, 10:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

На несколько миллионов: шикарные подарки Гусевой от звезд увозили на грузовике

комментарии

Ответить:

Гость681352
Пожаловаться Ответить
вашу маму и тут и там показывают....в прошлое воскресение он сам на Маске присутствовал...
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

"Хозяйка": Арзамасова с идеальным маникюром поставила перед Авербухом миску лапши быстрого приготовления

"Папина дочка" долго на кухне не возилась
Шоу-бизнес

Более 30 наследников: откровения плодовитого Сафронова вызвали оторопь

У него много детей
Шоу-бизнес

Известный ведущий раскрыл секрет успеха Тимати

Александр Васильев оценил образ звезды
Шоу-бизнес

Легендарный диктор закидал Лободу помидорами из-за внешнего вида

Певица потерялась в пространстве

Гороскоп

Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+