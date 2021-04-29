"Мое имя давит на них": Эмин о судьбе детей и блате

У 41-летрего музыканта и предпринимателя Эмина Агаларова богатая личная жизнь. С 2006 по 2015 годы он состоял в браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой, которая в 2008-м родила близнецов Али и Микаила. В 2017-м артист году стал приемным отцом для Амины. С 2018 по 2020 годы он состоял в браке с моделью Аленой Гавриловой, которая в 2018-м родила дочь Афину. Со всеми своими женами и детьми певец в отличных отношениях.

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