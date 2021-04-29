"Мое имя давит на них": Эмин о судьбе детей и блате

"Несколько раз в год мы собираемся все вместе и отдыхаем, – рассказал Эмин "Дни.ру" на церемонии Cosmopolitan Man Awards. – Вместе оказываются и все родители, и все дети – и новые, и совместные. Это же здорово! Я считаю, что это нормально и правильно. Жизнь одна, и надо провести в любви и уважении".
Старшие сыновья певица – Али и Микаил – уже школьники. "Но для них мое имя и известность – ноша, – считает артист. – Пока они достойно ее несут. Хочется верить, что в школе у них при этом блата нет, хотя думаю, что, конечно, есть".
Рассказал певец и про планы на предстоящие длинные майские праздники. "Собираюсь полететь на свою родину в Баку, – сообщил певец. – Там находится часть моих детей, хочется провести время с ними. Обязательно у нас будут пасхальные куличи и яйца – думаю, бабушка уже все подготовила".
Напомним, международный музыкальный фестиваль "Жара", придуманный и проводимый Эмином, в этом году состоится не в столице солнечного Азербайджана, а в Москве. Такое решение было принято из-за текущей ситуации в мире. Праздник музыки пройдет на территории спортивного комплекса "Лужники" с 23 по 27 июня и соберет всех звезд эстрады.
Популярные темы форума
Пиар акция?
Полеты на Марс.
Мне нравится теплое время года!
Моя борьба
Слабоумие
Землю укрыло снегом!
Измена в семье
Вы слишком высокого мнения о себе