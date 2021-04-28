Брошенная королем Малайзии модель рассказала о воспитании сына

После неожиданного бегства короля Малайзии Мухаммада V модель осталась матерью-одиночкой и теперь все свое время посвящает воспитанию наследника Леона. В своем инстаграм-аккаунте женщина делится с подписчиками советами и размышлениями на эту важную для нее тему. Накануне Оксана Воеводина задалась вопросом о том, как сделать из сына настоящего мужчину.
Модель призналась, что часто читает психологическую литературу, чтобы помочь сыну стать "решительным, смелым, сильным, ответственным и надежным". Из книг она почерпнула, что для этих целей маме нужно отключить гиперопеку, а также активно поддерживать мужские игры и сугубо мужские сына. Например, в общественном транспорте не стоит сразу усаживать ребенка в свободное кресло, лучше сначала предложить сесть какой-нибудь стоящей бабушке. Также модель напомнила подписчикам, что никогда нельзя оценивать самого ребенка, а лишь его поступки, и важно всегда прислушиваться к его желаниям и интересам.
Напомним, что модель была победительницей конкурса "Мисс Москва" и успешно участвовала в зарубежных показах, когда познакомилась с малазийским монархом. Пара поженилась и для многих жизнь Воеводиной казалась сказкой, но потом Мухаммад V внял уговорам своего окружения и оставил жену, когда та была в интересном положении. Изначально король даже не желал помогать бывшей возлюбленной, но со временем Оксана Воеводина добилась солидных элементов для сына.
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