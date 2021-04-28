Подругу скончавшегося в одиночестве солиста "Песняров" обвинили в его отравлении

В студи шоу "Прямой эфир" последняя супруга Леонида Борткевича обвинила в его смерти подругу.

Официальной причиной смерти солиста группы "Песняры" считается отказ почек. Но последняя жена – Татьяна Роднянко – думает, что в кончине артиста виновата его подруга, которая часто приходила к нему последнее время. Женщина уверена, что Антонина Саврасова-Абрамова могла что-то подсыпать музыканту в пищу. Знакомая даже перевезла вещи в квартиру Леонида Борткевича – в ванной стояла ее зубная щетка.

При этом Татьяна Роднянко в студии шоу "Прямой эфир" заявила, что подруга прекрасно видела, что артисту становится хуже. Когда она поняла, что дела совсем плохи, то просто оставила его одного. Скорую помощь Леониду Борткевичу вызвала экс-супруга.

Она не сомневается, что причина смерти бывшего мужа установлена верно – проблемы с почками. Однако ей кажется, что Антонина Саврасова-Абрамова приложила руку к тому, чтобы скорее свести музыканта в могилу. "Денег у него не было, эти люди забрали все", – говорит Татьяна Роднянко.

Впрочем, ранее подруга Леонида Борткевича рассказала свою версию последних дней жизни солиста "Песняров". Женщина отметила, что приехала навестить знакомого, но его внешний вид напугал ее – он был истощен. Артист попросил сварить ему кашу, а затем захотел, чтобы она достала ему водки. Антонина отказалась и ушла по своим делам.

Через несколько часов женщина вернулась к Борткевичу и нашла его пьяным. "Зубы сжал, по уголкам губ пена пошла", – рассказала Саврасова-Абрамова. Подруга предложила вызвать скорую, но музыкант отказался. Через несколько дней солиста группы "Песняры" не стало.