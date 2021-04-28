Не заметила знака: Ивлееву оставили без роскошной машины

Блогерша часто нарушает ПДД. Известно, что приключения обходятся ей достаточно дорого.

На этот раз к звезде обратился столичный Дептранс. Сотрудники опубликовали пояснительную "записку" для знаменитости. "Дорогая Анастасия Ивлеева", – написали в официальном телеграм-канале. Сообщается, что они были вынуждены "снова" эвакуировать ее Lamborghini Aventador. Дива нарушила правила парковки и оставила автомобиль под запрещающим знаком в Нижнем Сусальном переулке.

Работники Департамента призвали Анастасию Ивлееву быть внимательнее и не пренебрегать дорожными знаками. Они подчеркнули, что теперь элитный автомобиль находится на одной из специализированных стоянок, а узнать на какой ей лишь предстоит.

Напомним, звезда является известной любительницей быстрой езды. О сумме штрафов, которую регулярно выплачивает блогерша, слагают легенды. В конце прошлого года выяснилось, что лишь за три месяца ей пришлось заплатить около 164 тысяч рублей за свое пристрастие к скорости.

Многие поклонники не одобряют того, что делает Анастасия Ивлеева на дороге. Они полагают, что это может быть крайне опасно не только для нее, но и для всех окружающих. После скандала с Эдвардом Билом волнения стали еще серьезнее. Некоторые принялись писать блогерше, что ей стоит быть аккуратнее, чтобы увлечение дорогими авто не переросло в трагедию.

