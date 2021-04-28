"Ты скелет, ты страшная!": Заворотнюк взвыла из-за травли

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о травле, с которой столкнулась. Девушка устала от издевок.

Анна Заворотнюк недавно переехала из родительского дома в свою новую московскую квартиру. Теперь у нее стало еще больше свободного времени для философствования и общения с подписчиками. В своем "Инстаграм" Анна подняла актуальную в современном обществе тему травли и хейта.

Оказывается, Заворотнюк постоянно сталкивается с подобным обращением. Однажды ей писала гадости женщина лет 60-ти. В один момент Анна не выдержала и выложила в раздел "Сторис" переписку с ней. Через какое-то время женщина взмолилась о пощаде, ведь ей стали писать сотни такие же гадости сотни фанатов звездной семьи онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк. Выходит, что Анна ответила той злой женщине тем же. Однако потом дочь актрисы пожалела о содеянном, ей было мерзко самой от себя и от своих мыслей и действий. Больше она так никогда не делала.

Анна задалась философским вопросом, чем живут такие желчные люди и какая цель у их травли?

"Ты скелет, ты страшная! Подобные послания переодически прилетают мне в Директ. И мне так хочется понять зачем люди это делают. Какие они в реальной жизни?" – написала Анна Заворотнюк.



В конце публикации блогер провела странную аналогию. По смыслу получилось так, что она сравнила себя с бабулей на кассе или с больным ребенком. При этом Анна Заворотнюк подчеркнула, что не напрашивается на комплименты и не хочет делать из себя жертву. Но несмотря на это, у нее это невольно получилось.