Найдена связь между попавшим в передрягу Палем и осужденным Ефремовым

Экс-защитник Михаила Ефремова Андрей Алешкин готов помочь, если Александр Паль обратится к нему за помощью.

Ранее стало известно, что знаменитый российский актер стал участником драки и якобы без видимых причин жестоко избил спортсмена Кевина Антипова – это случилось еще в прошлую пятницу. Сегодня Андрей Алешкин, ранее защищавший Михаила Ефремова, выразил готовность предоставить свои услуги и другому актеру, если только Александр Паль обратится к нему на помощью.

По словам юриста, он не имеет права отказаться, если его попросят, поэтому готов защищать знаменитость. При этом правозащитник добавил, что следствию еще предстоит узнать, кто стал инициатором кулачной разборки, поэтому о виновности или невиновности артиста говорить пока рано – об этом сообщил телеканал "360".

Напомним, что по версии бывшего игрока ЦСКА, на него внезапно напали трое мужчин, среди которых был и популярный киноактер. В результате ожесточенных ударов пострадавший получил травмы головы, с которыми был доставлен в больницу. Сам артист изначально опроверг всю информацию о случившемся. Однако позже он рассказал, что конфликт произошел из-за того, что Антипов в пьяном виде справлял нужду прямо на улице и очень грубо отреагировал на замечание молодых людей, после чего и разгорелась драка.

По информации СМИ, на лауреата премии "Ника" уже заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. При этом отмечается, что в ходе следствия статья может быть изменена на более "тяжелую", тогда Александр Паль будет вынужден отвечать по закону со всей строгостью и может получить до десяти лет лишения свободы.