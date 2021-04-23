"Громко и страшно": молодая супруга Жукова угодила в ужасающую аварию

В своем "Инстаграм" Ольга рассказала о деталях трагедии.

Оказалось, что в какой-то степени она предсказала событие. Накануне ей приснился кошмар. Она попала в аварию. Весь день они передвигались вместе с мужем, и женщина умоляла его быть внимательнее, потому что у нее было нехорошее предчувствие. Она слегка успокоилась, но затем села в такси.

Ничто не предвещало беды, но тут в автомобиль въехала иномарка. Супруга Романа Жукова сидела именно с той стороны, на которую пришелся удар. От страшных последствий ее спасли подушки безопасности. Ольга сильно испугалась и получила ушиб головы.

В своем блоге она показала фото с места происшествия. Боковая часть бампера разлетелась на мелкие кусочки. "Громко и страшно", – отметила Ольга Илларионова. Она была шокирована произошедшим и поинтересовалась у подписчиков, может ли авария быть обычным совпадением.

Взволнованные поклонники тут же принялись писать супруге Романа Жукова. Они поделились проверенными методами и посочувствовали Ольге. "Вещие сны часто сбываются", "Мысли притягивают события. Надо было помолиться и избавиться от них", "Нужно слушать свой внутренний голос! Будьте здоровы и внимательны", "С четверга на пятницу всегда сны сбываются", "Береги себя и Рому", – комментировали пользователи.

