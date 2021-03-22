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Шоу-бизнес
"Ей всего полгода": Рома Жуков рассказал о тяжелой утрате

"Ей всего полгода": Рома Жуков рассказал о тяжелой утрате

Рома Жуков поведал, что из его загородного дома в Подмосковье сбежала кенгуру по имени Маша. Исполнитель пообещал вознаграждение тому, кто найдет животное.
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Инцидент произошел 19 марта в поселке Давыдовка. К певцу заглянул со своим необычным питомцем его концертный директор Павел, который в свое время работал в Воронежском цирке.

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"Ей всего полгода", – сообщил Рома Жуков о кенгуру. Маша в гостях резвилась, бегая по дому. В какой-то момент товарищи поняли, что животное убежало.

Артист отметил, что они сначала сами искали кенгуру по всему поселку, но потом решили прибегнуть к помощи и дали объявление. Рома Жуков пообещал, что нашедшего животное ждет награда в 200 тысяч рублей.

Певец и его концертный директор переживают, что непривыкшая к холодам Маша просто замерзнет на улице. Они не теряют надежды, что кто-то нашел и приютил животное. Рома Жуков попросил вернуть питомца хозяину.

Отметим, что и в жизни экс-участника группы "Мираж" сейчас тяжелые времена. Как писали "Дни.ру", ранее банк подал на него в суд и просит вернуть квартиру, за которую артист не в состоянии платить кредит. Из-за пандемии коронавируса певец остался без доходов. В квартире живет бывшая жена Ромы Жукова Елена и шестеро их детей.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 11:05 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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