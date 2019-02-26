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Фев. 26, 2019
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Все главные триумфаторы "Оскара" на красной дорожке

567

25 февраля в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар". Главную награду получила биографическая драма режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга". Актер Рами Малек завоевал статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль", а актриса Оливия Колман получила "Оскар" за "Лучшую женскую роль". "Дни.ру" подготовили подробный фоторепортаж обо всех лауреатах престижной кинопремии.

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