Все главные триумфаторы "Оскара" на красной дорожке

25 февраля в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар". Главную награду получила биографическая драма режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга". Актер Рами Малек завоевал статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль", а актриса Оливия Колман получила "Оскар" за "Лучшую женскую роль". "Дни.ру" подготовили подробный фоторепортаж обо всех лауреатах престижной кинопремии.
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