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Из Мексики – в гробу: поклонники Лазарева шокированы новостью о смертельном падении с лестницы

Из Мексики – в гробу: поклонники Лазарева шокированы новостью о смертельном падении с лестницы

Пирамида Кукулькана – 24– метровое храмовое сооружение, уцелевшее среди руин древнего города племени майя Чичен-Ица. Этот город в современно Мексике был признан одним из новых семи чудес света. На языках майя Чичен-Ица означает "В устье колодца Ица" или "Рот колодца колдунов воды". Именно тут и случилось страшное происшествие.
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Поклонники уже много дней следят в "Инстаграме" за большим путешествием Сергея Лазарева по Южной Америке. Заросли кактусов, яхты, океан, многочисленные памятники древнейших цивилизаций – все это впечатлило артиста и порадовало его фанатов. Но вот воплотить свою давнюю мечту и подняться на Чичен-Ица музыкант не смог.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Речь идет про огромный древний город с уцелевшими постройками. Он был еще основан в V век нашей эры. "Я в полном восторге от посещения, – уверяет Сергей. – В прошлый мой приезд в Мексику много лет назад, мне так и не удалось ее посетить. Рад, что в этот раз я смогу все увидеть своими глазами. Жаль, что не удалось подняться на вершину пирамиды, поскольку несколько лет назад оттуда упала туристка и разбилась на смерть, с тех пор подъем по крутым лестницам пирамиды запретили".

Да, про то смертельное падение много писали в прессе. И рассказ о трагедии шокировал поклонников Лазарева. Они пишут, что туристке не повезло – из Мексики домой ее увезли в гробу... "История про туристку – конечно, жуть", "Видимо колдуны Воды захотели жертвоприношения", "Там сильная энергетика смерти", – комментируют поклонники снимки Лазарева на фоне трагически известной пирамиды.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 22 апреля 2021, 09:20 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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Ответить:

Гость701910
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Узнал Губкина по первым двум словам - пирамида Кукулькана, С таких сложных слов на этом сайте тексты не начинаются
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