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Шоу-бизнес
Легендарный советский актер пожаловался на нищету

Легендарный советский актер пожаловался на нищету

Из-за пандемии знаменитый российско-грузинский актер Вахтанг Кикабидзе почти год не выступает.
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Пандемия коронавируса безжалостно ударила по артистам во всем мире, не обошла стороной она и легендарного советского актера, нашего народного Мимино. 82-летний актер рассказал, что уже почти год не выступает на сцене, поэтому не может назвать себя материально самодостаточным. Вахтанг Кикабидзе пожаловался на то, что все забыли об артистах, их сегодня как будто не существует.

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При этом актер рассказал, что кино еще не ушло из его жизни, совсем недавно он закончил писать очередной сценарий. Однако у Кикабидзе нет никакой уверенности относительно будущего этого фильма: пока коронавирус совсем не уйдет из нашей жизни, ничего наверняка сказать нельзя.

В интервью журналу "Собеседник" актер рассказал, что до пандемии часто ездил выступать за границу. Однако в России он давно не появлялся. Когда между нашей страной и Грузией случился вооруженный конфликт в 2008 году, Вахтанг Константинович раскритиковал российскую власть и отказался от нашего ордена Дружбы. Теперь он считает, что не должен ездить в Россию, хотя сюда его часто зовут и поклонники до сих пор пишут трогательные письма. Вахтанг Кикабидзе признался, что не жалеет о своем поступке и хочет себя уважать, поэтому в Россию не ездит, к тому же, сегодня артиста часто упрекают в некрасивом поведении по отношению к нашей стране.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 апреля 2021, 22:10 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник

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