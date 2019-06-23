"Хлопает в ладоши": Кикабидзе разнесли за циничное поведение
"У меня сердце кровью обливается, когда я смотрю на эти кадры с телевизионных трансляций из Тбилиси. Я ведь эти все места в детстве знал. Каждое лето приезжал в гости к бабушке", – посетовал в беседе с "Дни.ру" эксперт. Он отметил, что в те в республиках СССР не было и речи о национализме, потому что все жили "одной большой семье".
При этом он напомнил, что во времена правления Звиада Гамсахурдии отношения между нашей страной и Грузией совсем испортились, но с приходом Эдуарда Шеварнадзе дела потихоньку стали налаживаться.
"Да, "Революция роз" Саакашвили и последовавшая за ней война 2008 года надолго отдалили наши страны. Дипломатические отношения разорваны по сей день. С уходом Мишико связи, по крайней мере, туристические и торговые, снова восстановились. Грузинское направление вновь стало популярным у россиян. На прилавки в России вернулись грузинские вина и "Боржоми", – констатировал Манукян. При этом он добавил, что напряжение между государствами не исчезло.
"Однако ничего подобного тому, что произошло в результате стычек у парламента Грузии, не происходило уже долгие годы", - отметил он. Вадим Манукян заявил, что, если мы и слышали что-то негативного из этой страны в последние годы, так это высказывания Вахтанга Кикабидзе.
"Его слова в адрес России, которого именно СССР сделал всенародным любимцем, слышать было особенно неприятно. А по итогу, после всех этих событий, наверняка Вахтанг Кикабидзе хлопает в ладоши, потому что все то, что происходит в последние дни в Тбилиси – это дело рук тех сил, возвращения которых он так ждет", – заключил эксперт.
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