"Что он несет?": хающему Россию Кикабидзе устроили взбучку
Знаменитый артист заявил, что на российском телевидении говорят неправду о том, что происходит в его стране. "Они говорят про Грузию, что это хулиганы какие-то, и они оскорбляли... Кто это придумал? Вообще смешно", – цитирует Вахтанга Кикабидзе bbc.com.
Актер уверен, что это продуманная операция. "Хотят постепенно прибрать к рукам эту маленькую республику. Россия сделала то же самое на Украине, делала и в Грузии. Когда я говорю "Россия", я не имею в виду народ: народ – это одно, а политики – это другое", – пояснил Вахтанг Кикабидзе. По его словам, Владимир Путин хочет "прибрать к рукам" Грузию. Упомянул он и российско-украинские непростые отношения.
Высказывания кинозвезды вызвали возмущение у Вадима Манукяна. Он устроил артисту настоящую словесную взбучку. "Что он несет? Что это за старческие бредни? Хочется уважать Кикабидзе, но не получается! К Мимино со старостью мудрость так и не пришла. Зачем он подливает масла в огонь? Зачем он политику примешивает и в без того "подогретые" российско-грузинские отношения? Мудрый человек так никогда бы не поступил", – заявил эксперт в беседе с "Дни.ру".
"Еще Украину приплел. Лучше бы он сказал: "Давайте жить дружно, ссориться это вообще последнее дело". Так нет же, Кремль у него оккупант оказывается, земли у него отобрал. А что, разве Абхазия и Южная Осетия уже стали частью России? В Конституции нашей страны об этом ни слова. Странная какая-то оккупация получается", – негодует Манукян.
"Никто не собирается прибирать к рукам Грузию. И нет никаких планов восстанавливать Советский Союз. Где он этих страшилок наслушался? Видимо на грузинском ТВ, но он оказывается и российские передачи смотрит", – заявил эксперт.
При этом Вадим Манукян согласен с Вахтангом Кикабидзе в том, что "это была операция", но только Россия к ней не имела никакого отношения. "Сначала пригласили делегацию в гости, а потом начали ее же обвинять в том, что она приехала. Грузины дружелюбный народ, каждое лето в детстве проводил в Тбилиси у бабушки, знаю, о чем говорю, но вот Вахтанг Кикабидзе к дружелюбию не имеет никакого отношения, от слова совсем", – заключил Манукян.
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