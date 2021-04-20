Звезда "Собибора" Вольфганг Черни впервые стал отцом

Актер рассказал, что у них с женой Викторией Слободян 20 апреля годовщина отношений. В этот же день он стал родителем. Вольфганг Черни поблагодарил возлюбленную за такой сюрприз.Праздник звездная пара отметила в родильном доме. Судя по хештегам в инстаграм-аккаунте знаменитости, супруга родила первенца в клинике подмосковного Лапино.
Вольфганг Черни опубликовал в микроблоге ролик с младенцем. Артист заявил, что безмерно счастлив. Виктория же у себя в соцсети сообщила, что сына они назвали Леонардом. Девушка поблагодарила медперсонал роддома.
Поклонники поздравили знаменитую чету с рождением ребенка и пожелали мальчику и всей семье всего самого хорошего. Отметим, что несмотря на австрийское происхождение, у Вольфганга Черни много фанатов в России. К слову, преимущественно актер работает именно в нашей стране.
Напомним, артист женился в России на Виктории Слободян в 2019 году. С девушкой он был знаком с 2016 года. Они встретились на светском мероприятии и понравились друг другу.
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