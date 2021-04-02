"Я получаю гораздо меньше Пугачевой!": Цой рассказала про звездные заработки

"Я пока не знаю, буду ли поднимать гонорары за свои выступления после получения Народной, время покажет, – улыбается Анита. – Статус мой, конечно, повышается, но нужно сделать что-то еще на Музыкальном олимпе, наверное, чтобы можно было рвануть вперед, в том числе в заработках".
Напомним, звание Народного выдается за особые заслуги в области отечественной культуры и искусства. Оно присуждается только после того, как мастер сцены проработает минимум десять лет после получения "Заслуженного". Артистам государственных учреждений культуры, удостоенные почетных званий "Заслуженный" или "Народный", предусмотрена ежемесячная поощрительная выплата в размере 50% от должностного оклада. А если артист живет в Москве и достиг пенсионного возраста, то, согласно указа столичного мэра, ему полагается доплата – 30 тысяч рублей в месяц. "Это прекрасно, – уверяет Анита, – деньги не будут лишними!"
Как говорят промоутеры, гонорары за выступление Аниты Цой начинаются от двух миллионов рублей. "Я получаю гораздо меньше, чем, например, Пугачева, – призналась Цой. – Алла Борисовна по цене – в самом топе! Мне, конечно, хватает, но всегда хочется большего. Хотя ведь дело не только в деньгах и званиях, а в том какие люди тебя по жизни окружают!"
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