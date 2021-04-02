"Я получаю гораздо меньше Пугачевой!": Цой рассказала про звездные заработки

Появление певицы Аниты Цой на звездной премии "Прорыв года-2021" от журнала MODA topical стало ее первым выходом в свет после получения долгожданного звания Народной артистки России. Корреспондент "Дни.ру" поздравил артистку с наградой и спросил про ее финансовую составляющую.

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