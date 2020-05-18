Фото дочери Синди Кроуфорд в нижнем белье и со сломанной рукой шокировало народ

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер выложила в своем инстаграм-аккаунте новый снимок. Девушка запечатлена в нижнем белье. Однако внимание от идеальной фигуры отрывает интересная деталь – наложенный на ее левую руку фиксатор.
Чтобы объяснить, в чем дело, Кайе пришлось опубликовать рентгеновский снимок. На нем видно, что у Гербер сломана кость. "Произошел небольшой инцидент. Но я в порядке!" – написала девушка.
Как пишет Пятый канал, спустя некоторое время модель показала еще один снимок. По фото понятно, что рука не мешает Кайе плескаться в бассейне. Также девушка нашла забавное применение фиксатору конечности. Теперь он служит подставкой под планшет.
Поклонники не на шутку забеспокоились о модели. В комментариях они пожелали здоровья Гербер. "О нет! Скорее поправляйся!", "Надеюсь, скоро тебе станет лучше", "Ангел! Посылаю тебе свою любовь, чтобы она тебя сохранила", " Береги себя!" – написали пользователи Сети.
Напомним, в феврале Кайя вышла на подиум в откровенном наряде. Модель предстала перед публикой в одном пиджаке. Зрители были впечатлены образом юной красавицы.
Популярные темы форума
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Он кавказец, а я русская
Куда делись интересные авторы?
Жениться на женщине с детьми?
Как заболевают шизофренией?
Помогите выбрать имя
Песков заболел коронавирусом
Жара убивает в коронавирус
Почему завидуют даже близкие?