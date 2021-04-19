Он любил Россию: умершего в Париже 72-летнего Арнольда решили похоронить на Новодевичьем кладбище

Земной путь Арнольда был довольно долгим – он лишь несколько дней не дожил до 73-го дня рождения. Скончался же в Париже, куда приехал заняться своим здоровьем. "Он умер от перитонита. Все произошло внезапно. Ему сделали операцию, он ее не перенес", – сообщали тогда друзья.
Доктор физико-математических наук Арнольд являлся академиком РАН, членом Национальной академии наук США, Французской академии наук, почетным членом Лондонского Королевского общества, почетным доктором университетов Пьера и Мари Кюри (Париж), Варвика (Ковентри), Утрехта, Болоньи, Торонто, Комплутенсе (Мадрид), а 1996 года возглавлял Московское математическое общество. Он был главным научным сотрудником Математического института имени В. А. Стеклова, профессором университета Париж-Дофин.
Владимир Арнольд – обладатель множества престижных наград и Государственной премии России в области науки и технологий за 2007 год. Он был самым цитируемым российским ученым, многие математические понятия носят его имя, а его самого часто называли "Пушкиным в математике". Поэтому логично, что правительство выделило ученому участок именно на престижном Новодевичьем кладбище. Символично, что его могила оказалась рядом с местом захоронения знаменитого физика, Нобелевского лауреата Виталия Лазаревича Гинзбурга.
Популярные темы форума
Короновирус с нами навсегда
Одна с тремя малышами
Религия и вера.
Ухожу
Натуся с яицами заглохла.
Натуся обрила яйца
Почему бы и нет
Надо ли пороть детей?
Смена религии
давно на электрический стул не сажали