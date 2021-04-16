Баснословные деньги: сына пытаются засудить на 100 тысяч долларов за песни Цоя

Александр долгие годы получал от лейбла крупные отчисления за использование хитов культового музыканта. Однако Александр посчитал суммы слишком незначительными и отказался от контракта. Тогда он обратился в суд с требование обнулить сотрудничество. Компании такой исход не понравился.
Лейбл подал встречный иск на имя наследника артиста. Руководство компании требует вернуть все переплаченные средства. Адвокат "Мороз Рекордс" Валерия Рытвина рассказала, что сейчас все права на тексты и аранжировку Виктора Цоя переданы "Первому музыкальному издательству". Юрист предполагает, что конкурирующая организация могла подтолкнуть на Александра на решительные действия.
Валерию удивляет то, как развивался старый процесс. Наследник артиста потребовал признать договор недействительным через шесть лет после его заключения. Рассмотрение дела по прошествии исковой давности было обосновано тем, что Александр обратился за юридической помощью только сейчас.
Лейбл требует, чтобы Александр вернул часть средств, так как деньги были перечислены за десять лет. Сообщается, что "переплата" может достигать 100 тысяч долларов. Однако точные данные о сумме пока уточняются. Они будут известны ближе к заседанию, которое состоится четвертого июня.
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Россияне , приветствую ! У вас пандемия закончилась ? Гляжу все ходят в театры, на днюхи как будто ничего и не бывало.
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Оригинальная БК всегда лучше