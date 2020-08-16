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"Что греха таить": отец Виктора Цоя спустя 30 лет раскрыл правду о причине гибели сына

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Роберт Максимович поделился воспоминаниями о сыне. Он рассказал, что Виктор Цой не умел водить машину.
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Отец музыканта не признает версию о том, что его наследника убили. Роберт Максимович считает, что Виктор Цой погиб из-за плохого управления автомобилем. Он отвергает предположение о том, что на его сына организовали покушение в политических целях.

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В 1990 году темно-синий "Москвич" Цоя врезался в автобус, когда певец был за рулем. Жизнь звезды оборвалась на трассе в нескольких десятках километров от Риги. Согласно официальной версии, смерть артиста произошла из-за того, что он заснул за рулем.

"Что греха таить, машину водил он плохо. Но увлекаясь музыкой, нужно было на чем-то ездить, так как в те времена такси поймать было невозможно. А ездить он не умел", – выразился родитель Виктора Цоя. Лидер группы "Кино" получил права за два месяца до роковой аварии. Роберт Максимович заявил, что его сын не углублялся в изучение правила дорожного движения и мало практиковал навыки вождения.

В день гибели музыкант рано встал и был переутомлен. У него был плотный гастрольный график. В то время Виктор Цой работал над новым альбомом, который издали уже после его смерти.


Автор: 16 августа 2020, 14:14 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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