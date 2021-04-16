"Ты мне не мама!": дочь Тимати шокировала ужасным поведением

Наследница рэпера Тимати и Алены Шишковой показала неуважение к матери. Поклонники звездной семьи были неприятно удивлены тому, как девочка общается.



Алиса много времени проводит с бабушкой Симоной Юнусовой, поскольку ее мама занята модельной карьерой. Пользователи Сети пришли к выводу, что родительница рэпера Тимати плохо воспитывает внучку.

Алена Шишкова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором общается с дочерью. Девочка при этом ведет себя нагло и грубо. Алиса ледяным голосом говорит, что маму нужно отправить к военным, чтобы она "сидела в тылу". Немного ранее она и вовсе заявила Шишковой: "Ты мне не мама!".

Фолловеры ужаснулись поведению ребенка. "Нет уважения абсолютно никакого к матери. Алена для нее совсем не "авторитет", манера общения с отцом и с другими родственниками совершенно другая, прямо ласкается к ним, а тут всю агрессию и своеволие проявляет", "Это ужасно выглядит", "Дочка маму не любит", "У Алисы нет улыбки и нежных чувств к маме", – возмутились подписчики модели.

Пользователи соцсети заметили, что в ролике Алена говорит с наследницей заискивающе. Они предположили, что экс-возлюбленная рэпера Тимати чего-то боится. Поклонники посоветовали модели самой воспитывать дочь, а не доверять такое серьезное дело бабушке.