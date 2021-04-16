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"Ты мне не мама!": дочь Тимати шокировала ужасным поведением

"Ты мне не мама!": дочь Тимати шокировала ужасным поведением

Наследница рэпера Тимати и Алены Шишковой показала неуважение к матери. Поклонники звездной семьи были неприятно удивлены тому, как девочка общается.
прочитано 957 раз

Алиса много времени проводит с бабушкой Симоной Юнусовой, поскольку ее мама занята модельной карьерой. Пользователи Сети пришли к выводу, что родительница рэпера Тимати плохо воспитывает внучку.

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Алена Шишкова Светская львица

Алена Шишкова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором общается с дочерью. Девочка при этом ведет себя нагло и грубо. Алиса ледяным голосом говорит, что маму нужно отправить к военным, чтобы она "сидела в тылу". Немного ранее она и вовсе заявила Шишковой: "Ты мне не мама!".

Фолловеры ужаснулись поведению ребенка. "Нет уважения абсолютно никакого к матери. Алена для нее совсем не "авторитет", манера общения с отцом и с другими родственниками совершенно другая, прямо ласкается к ним, а тут всю агрессию и своеволие проявляет", "Это ужасно выглядит", "Дочка маму не любит", "У Алисы нет улыбки и нежных чувств к маме", – возмутились подписчики модели.

Пользователи соцсети заметили, что в ролике Алена говорит с наследницей заискивающе. Они предположили, что экс-возлюбленная рэпера Тимати чего-то боится. Поклонники посоветовали модели самой воспитывать дочь, а не доверять такое серьезное дело бабушке.

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Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 06:42 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь трехлетней дочки Тимати

комментарии

Ответить:

Ирина
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Милые, добрые люди, спасите нас пожалуйста!!! Я недавно похоронила мужа, который был лежачим инвалидом после ДТП. Жили только на его пособие по инвалидности, а сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми, без работы и денег... Нам действительно нечего кушать, одеть детей тоже не во что. Прошу о помощи всех небезразличных! У меня есть карточка сбербанка 4276540047783372, Ирина Геннадьевна, помогите кто как может. Себе ничего не прошу, хотя бы детям на еду... Храни вас Боже!
Гость694214
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Симона может радоваться: слепила из внучки еще одного своего сволочного ребенка.
Гость697578
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Гость696396
Молодец бабка, достойную смену растит
Как с языка сняли Лучше и не скажешь
Гость696396
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Молодец бабка, достойную смену растит
1

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