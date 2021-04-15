Черная полоса: онкобольная Заворотнюк осталась без заработка

Жизнь популярной актрисы превратилась в ежедневную борьбу за жизнь. Однако на этом проблемы не закончились.

Сообщается, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за бизнесы, изначально оформленные на имя Анастасии Заворотнюк. Ее компания "Азарт-Продакшен", занимающаяся съемками различных программ, была в свое время передана дочке дивы Анне. Однако, видимо, предпринимательская жилка не передалась по наследству, и девушка не стала развивать "детище" мамы. Компания давно перестала работать, и теперь ее собираются закрыть из-за отсутствия прибыли.

Та же судьба ожидает и "Дар". Организация была создана, чтобы разрабатывать программное обеспечение. После обозначения страшного диагноза компания была передана неизвестному Руслану Дорогобеду, но дальнейшая судьба у нее сложилась также печально, как и у первого проекта.

Отметим, уже несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием. Последний раз поклонники видели звезду "Моей прекрасной няни" в 2019 году. Затем она пропала с экранов, но никто и представить не мог, что причина окажется такой страшной. Родственники актрисы долгое время хранили молчание, но потом диагноз стал известен всем.

Даже сейчас практически никто из близких не комментирует состояние звезды, что порождает большое количество слухов. Анна Заворотнюк активно ведет свой личный блог, и пользователи задают много вопросов. Девушка никогда не говорит ничего конкретного и призывает подписчиков проявить уважение.

