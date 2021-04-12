Рак и генетические заболевания: встревоженная Галич откровенно о тяжелом состоянии

Инстадива активно следит за своим здоровьем. Однако иногда случаются неожиданности.

По словам Иды Галич, как только ее начинает что-то слегка беспокоить в себе, она незамедлительно обращается к врачу. Все дело в том, что блогерша невероятно переживает за свое состояние и имеет слишком хорошее воображение. Так, если она быстро не проходит обследование, то тут же задумывается о смертельных диагнозах.

Блогерша убеждена, что однажды она услышит от специалистов страшные слова об онкологии в свой адрес. Так, ей кажется, что она имеет предрасположенность ко всему: начиная от заболеваний в области гинекологии, заканчивая раком. Накручивать себя дива любит и совершенно не скрывает этого.

Каждый раз, когда в ее теле что-то начинает болеть, она сразу приобретает уверенность в том, что скоро умрет. Если плохо становится кому-то рядом, она всегда помогает, но ей начинает казаться, что она испытывает то же. Она может бессознательно убедить себя в чем-угодно.

Недавно Иде Галич пришло в голову, что она могла передать страшные заболевания своему маленькому сыну. Звезды решилась на специальный тест. К счастью, все опасения оказались напрасными. Ни она, ни ее бывший супруг не являются носителями генетических заболеваний. "Вот отца я сыну выбрала", – смеется блогерша. После получения результатов она смогла немного выдохнуть.

