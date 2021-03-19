Расставшаяся с мужем Ида Галич заговорила об измене

С тех пор, как Галич и Басиев решили развестись, вокруг их разрыва ходит много слухов. Поклонники гадают, кто из супругов был уличен в измене.

Отсутствие официальной версии заставляет аудиторию строить разнообразные догадки. Кроме измены в народе также распространено мнение о том, что Басиев просто не выдержал большой популярности своей избранницы. Сама же Ида просит фанатов не строить догадок в отношении ее личной жизни: "Мой муж мне никогда не изменял".

Ида и Алан поженились весной 2018 года. Почти через два года у пары родился сын, которого назвали Леоном. Однако рождение ребенка не помогло укрепить звездную семью. В конце 2020 года стало известно о расставании пары, а в начале марта звезда соцсетей подала на развод. Супругам удалось мирно уладить отношения и договориться по всем вопросам, поэтому заявление о разводе женщина просто отнесла в мировой участок – об этом рассказал StarHit.

В отличие от других звездных пар, Галич и Басиев с уважением относятся друг к другу даже сейчас, после завершения отношений. Блогер не позволяет себе негативных комментариев в адрес уже почти бывшего супруга. Как мать Ида понимает, что любое некорректное высказывание в адрес Басиева может сформировать у их общего сына неправильное отношение к отцу. Тот же подход действует и в обратную сторону.

Бракоразводный процесс пары еще не завершен. На улаживание всех формальностей и смену фамилии понадобится еще пара месяцев.