Расставшаяся с мужем Ида Галич заговорила об измене

Отсутствие официальной версии заставляет аудиторию строить разнообразные догадки. Кроме измены в народе также распространено мнение о том, что Басиев просто не выдержал большой популярности своей избранницы. Сама же Ида просит фанатов не строить догадок в отношении ее личной жизни: "Мой муж мне никогда не изменял".
Ида и Алан поженились весной 2018 года. Почти через два года у пары родился сын, которого назвали Леоном. Однако рождение ребенка не помогло укрепить звездную семью. В конце 2020 года стало известно о расставании пары, а в начале марта звезда соцсетей подала на развод. Супругам удалось мирно уладить отношения и договориться по всем вопросам, поэтому заявление о разводе женщина просто отнесла в мировой участок – об этом рассказал StarHit.
В отличие от других звездных пар, Галич и Басиев с уважением относятся друг к другу даже сейчас, после завершения отношений. Блогер не позволяет себе негативных комментариев в адрес уже почти бывшего супруга. Как мать Ида понимает, что любое некорректное высказывание в адрес Басиева может сформировать у их общего сына неправильное отношение к отцу. Тот же подход действует и в обратную сторону.
Бракоразводный процесс пары еще не завершен. На улаживание всех формальностей и смену фамилии понадобится еще пара месяцев.
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