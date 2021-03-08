"Люди, очнитесь!": Боню схватили за горло шантажисты-мошенники

Телеведущая Виктория Боня нередко сталкивается с недоброжелателями, которые пытаются улучшить за ее счет финансовое положение. В прошлом в дом девушки регулярно врывались воры, а теперь светскую львицу взяли на крючок шантажисты, которые завладели ее старым телефоном. Виктория Боня объявила об этой жуткой ситуации в инстаграм-истории.
По словам теледивы, она обычно не хранит в телефонах неприличный контент, обнародование которого может сильно ударить по ее репутации, однако она предполагает, что в старом гаджете осталась ее личная переписка и частные фотографии. В любом случае звезда не намерена вступать в сделку с шантажистами и давать им деньги. Виктория Боня ясно дала понять, что не разбрасывается финансами. Согласно позиции светской львицы, огромная сумма денег, которую у нее вымогают, необоснованна.
Виктория Боня открыто озвучила свое решение на камеру и обратилась к злоумышленникам. "Я не понимаю, когда добираются до какой-то информации, а потом требуют миллионы. Люди, очнитесь!" — провозгласила возмущенная светская львица. Звезда отметила, что закон охраняет частную жизнь граждан, поэтому она не боится провокаций. Виктория Боня предупредила недоброжелателей, что за шантаж предусмотрена уголовная ответственность.
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