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"Люди, очнитесь!": Боню схватили за горло шантажисты-мошенники

"Люди, очнитесь!": Боню схватили за горло шантажисты-мошенники

Виктория Боня. Фото: www.instagram.com/victoriabonya
Экс-участница шоу "Дом-2" Виктория Боня стала жертвой меркантильных злоумышленников. Шантажисты грозятся выложить на звезду сенсационный компромат.
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Телеведущая Виктория Боня нередко сталкивается с недоброжелателями, которые пытаются улучшить за ее счет финансовое положение. В прошлом в дом девушки регулярно врывались воры, а теперь светскую львицу взяли на крючок шантажисты, которые завладели ее старым телефоном. Виктория Боня объявила об этой жуткой ситуации в инстаграм-истории.

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Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

По словам теледивы, она обычно не хранит в телефонах неприличный контент, обнародование которого может сильно ударить по ее репутации, однако она предполагает, что в старом гаджете осталась ее личная переписка и частные фотографии. В любом случае звезда не намерена вступать в сделку с шантажистами и давать им деньги. Виктория Боня ясно дала понять, что не разбрасывается финансами. Согласно позиции светской львицы, огромная сумма денег, которую у нее вымогают, необоснованна.

Виктория Боня открыто озвучила свое решение на камеру и обратилась к злоумышленникам. "Я не понимаю, когда добираются до какой-то информации, а потом требуют миллионы. Люди, очнитесь!" — провозгласила возмущенная светская львица. Звезда отметила, что закон охраняет частную жизнь граждан, поэтому она не боится провокаций. Виктория Боня предупредила недоброжелателей, что за шантаж предусмотрена уголовная ответственность.

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Автор: 8 марта 2021, 22:31 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Боня подурачилась на закрытии Каннского кинофестиваля

комментарии

Ответить:

Гость650381
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У Бони нету денег, с нее бесполезно вымогать. Она сама шакалит у кого бы срубить, кого бы подковать
й
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Отстаньте все от меня. Со мной никто ни о каких голосованиях не договаривался. Я не давала согласий кого-то выбирать. Какие голосования Вы о чем? Это фейк. Вы ошиблись адресом.
Я вообще телевизор не смотрю, ни шоу, ни фильмы, ни концерты, ничего. На концерты, в театры, цирки, спорт мероприятия не хожу - денег нет. Ну, включите остатки своих мозгов. Кого я при таких условиях могу выбирать?
Гость641622
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Вот как люди раньше жили без гаджетов? Ну, да, конечно, сейчас-то веселее. О сколько в мире проблем из-за этих разных компроматов? И часто очень серьезных . Разрушаются семьи, ломаются жизни. Причём, что смешно, что люди сами себя снимают в разных позах и ракурсах, и хранят это в своём телефоне . А потом удивляются, страдают и возмущаются, когда вся эта «красота» становится достоянием гласности. Так Нельзя ли обойтись без компрометирующих фото? Зачем усложнять себе и без откровенных фото непростую жизнь?
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