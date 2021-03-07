Шикарная дама в театре Табакова оказалась носящим чулки и бюстгальтеры мужиком

Темные времена пандемии постепенно отступают. Люди возвращаются в театре. Они устали от хандры, депрессии и тоски. И нуждаются в позитиве и драйве. Найти их, например, можно, на спектакле Сергея Газарова "Мольер, avec amour" в театре Олега Табакова.

Возьмите немного от пьесы Михаила Булгакова. Добавьте часть от Жан-Батиста Мольера. Смешайте с танцами живота и фехтованием. Взбейте с роскошными костюмами. Приправьте восточными пряностями. И добавьте перчинки. Так получится легкий и полезный для хорошего настроения спектакль – "Мольер, avec amour".

Не обошлось оригинальное блюдо от Сергея Газарова и без сочной клубнички – роль госпожи Журден сыграл... мужчина! Александр Фисенко в кокетливых чулках, корсаже, бюстье и кружевных перчатках выглядит сногсшибательно. Этот стильный и яркий травести-образ – самый запоминающийся в постановке.

Вообще, играющие женские образы мужчины в театре – явление частое, зародившееся еще в Древней Греции. Вспоминаются и "Служанки" Роман Виктюка, и Феклуша в "Грозе" Уланбека Баялиева на сцене театра Вахтангова. А великий Анатолий Эфрос и вовсе считал, что артисты — женская половина рода человеческого. Эта мысль тем более актуальна, ведь Сергей Газаров решил свою постановку как театр в театре.

Остается добавить, что в пьесе "Мещанин во дворянстве" на роль мадам Журден Мольер назначил артиста Юбера. И Булгаков это распределение в своей пьесе сохранил – говорил, что мадам Журден должен играть мужчина.



Правда, сразу после премьеры грянул скандал – лысый мужчина с бородой, но в колготках шокировал пуритан. В созданном Фисенко образе многие узрели вызов и провокацию. Но тем хуже для них, ведь это всего лишь шутка. Но сделанная с большим вкусом и находчивостью.