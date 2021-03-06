"Киркоров – мой батя": Известный рэпер раскрыл пафосную ложь

Российский рэпер и блогер Эльдар Джарахов сделал публичное признание. В раннем детстве его не покидали мысли о родстве с Филиппом Киркоровым.

Эльдар Джарахов на съемках видеопроекта "Бар в большом городе" расчувствовался и раскрыл детскую тайну. Ситуация произошла в окружении ведущей ютуб-шоу Ирины Чесноковой, а также певца Валерия Меладзе и блогера Татьяны Стариковой. Гостья "Бара в большом городе" предложила собеседникам угадать, кто из российских музыкальных исполнителей был ее главным кумиром в детстве. Эльдар Джарахов раскрыл интригу с первой попытки — Татьяна обожала Филиппа Киркорова. Оказалось, что рэпер тоже восхищается творчеством экс-супруга Аллы Пугачевой. Эмоции так сильно захлестнули его, что он сделал решительный шаг. "До пяти лет я всем говорил, что он мой батя", — объявил о пафосной лжи Эльдар Джарахов.

Валерий Меладзе не обиделся на своих собеседников, а наоборот поддержал их восторг. По мнению певца, без Филиппа Киркорова отечественный шоу-бизнес был бы абсолютно другим. Он вспомнил, как король российской эстрады приподнес ему и его брату Константину величественные букеты цветов, которые были настолько крупными, что их доставили на газелях.

Напомним, критик Сергей Соседов жестко раскритиковал Филиппа Киркорова за открытую демонстрацию своей успешности. По мнению мужчины, понты и вызывающее поведение возникают у знаменитостей из-за плохого воспитания.