"Родные вызвали скорую": Юрий Назаров вспомнил об уханьской заразе

Артист рассказал, что COVID-19 лишил его нормального образа жизни. Нестабильная ситуация и некоторые проблемы со здоровьем мешают Юрию Назарову появляться на публике.
По слова самого актера, все конечности "трепетали" и требовали долгого восстановления. Теперь творческая жизнь отошла на второй план. Все внимание театрального деятеля приковано к болезненным ощущениям.
"Руки, ноги, спина – все криком кричали. Родные вызвали скорую, и она увезла в больницу", – вспомнил страшные последствия пандемии.
Сейчас артист старается уделять время ходьбе, опираясь на трость. Почтенный возраст звезды и многочисленные хронические заболевания дали о себе знать. Сосудистая система Юрия Назарова подкачала – ноги артиста начали опухать.
Главный артист киноленты "Андрей Рублев" чуть ли не спит в валенках, чтобы избежать дикую боль и справиться с последствиями коронавирусной инфекции. Эта обувь не только просторная, но в составе овечьей шерсти есть животный воск ланолин, который и облегчает симптомы тяжелого заболевания.
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