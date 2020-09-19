"Он победил": Юрий Назаров смог одолеть смертельный недуг

8 сентября Назарова госпитализировали с двухсторонней пневмонией. Народного артиста сразу же определили в реанимацию, даже не предупредив его родных и близких.
Выяснилось, что у Юрия Владимировича было серьезное поражение легких, требующее немедленного подключения к аппарату. По словам родной дочери актера, он не находился на ИВЛ, так как его состояние оставалось стабильным.
Наследница народного артиста добавила, что спустя десять дней Назарову больше ничего не угрожало, и он отправился домой. Дочь Юрия Владимировича заверила, что многие родственники долгое время не знали о состоянии актера.
Дело в том, что Назаров предпочитает не жаловаться на здоровье и часто скрывает показатели своих анализов. Несмотря на слабый иммунитет актера, ему удалось быстро побороть смертельный вирус.
Теперь Юрий Владимирович должен находиться две недели на самоизоляции.
"Больнице – сплошные благодарности, как и врачам, которые нам помогли. Все обошлось, он победил. Он до такой степени никогда не жалуется, что я, с его слов, могу только сказать, что чувствует он себя хорошо", – призналась родная дочь артиста.
В одном из интервью Татьяна Назарова рассказала, что только поддержка коллег и поклонников помогла звездному отцу справиться с недугом.
Видимо, любовь зрителей настолько воодушевила Юрия Владимировича, что он и минуты не сомневался в своем скорейшем выздоровлении.
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