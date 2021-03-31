Пирушка с друзьями обошлась Ивлеевой по цене шикарной квартиры Москве

Звезда закатила грандиозный праздник 8 марта в столичном ресторане "Прага". По словам телеведущей, за вечер она вывалила 16 миллионов рублей. Она уверена, что окупила инвестиции в себя. Ведь блогер считает, что вложила их в свое дальнейшее развитие.
Настя Ивлеева напомнила и про фантастический дресс-код на светском мероприятии. Она отметила, что интересные наряды в стиле кибер-барокко придавали шарм вечеринке.
Также блогер рассказала о впечатлениях ее мужа, певца Элджея. Музыкант раскрылся и много общался на ее дне рождения с гостями. Настя Ивлеева заявила, что пирушка удалась на славу: всем было классно. Для нее это было, как глоток свежего воздуха.
Напомним, в честь своего юбилея теледива устроила салют в семи городах России. Вечеринка Насти Ивлеевой собрала весь свет отечественного шоу-бизнеса. Алла Пугачева, Максим Галкин, Николай Басков, Даня Милохин, рэпер Моргенштерн, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Анастасия Решетова – вот далеко не полный список звезд, посетивших светское мероприятие.
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