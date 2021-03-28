"30 лет – идеальное время": Ивлеева откровенно о своих пикантных фото

Неожиданно для многих Настя Ивлеева стала девушкой с обложки российского журнала Playboy. Телеведущая не только сделала пикантные кадры необычного формата, но и выводы о них.

Мартовский выпуск мужского журнала Playboy заинтересовал многих россиян разного возраста и пола. Все дело в том, что его лицом стала очень популярная персона — Настя Ивлеева, которую многие знают как экс-ведущую шоу "Орел и решка". Звездная блондинка отметила 8 марта свое 30-летие, устроив в нескольких крупных городах России бесплатные киносеансы и салюты, а затем организовала нашумевшую вечеринку для звезд шоу-бизнеса и решилась на откровенную фотосессию для культового издания эротической направленности. В итоге Настя Ивлеева показала новый взгляд на женскую сексуальность в эпоху цифровых технологий.

"30 лет — идеальное время для того, чтобы стать героиней обложки Playbоу. Будь, например, мне 20, я бы выглядела растерянной и неуверенной в себе", — объявила телезвезда. Знаменитость призналась, что нисколько не комплексует по поводу внешности и принимает себя полностью. Снимаясь для мужского издания, Настя Ивлеева ставила задачу показать людям не только сексуальность, но и эстетику.

Телеведущая гордится тем, что смогла попасть на обложку Playboy и считает это большим достижением. Звезда отметила, что для этого издания снимались такие выдающиеся личности, как Наоми Кэмпбелл, Мадонна, Анна Николь-Смит. Сейчас Настя Ивлеева с радостью принимает от поклонников видео с мужским журналом, и публикует эти ролики в своей инстаграм-истории.

