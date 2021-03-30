"Не хочу, чтобы существовал этот день!": крик души любимки Niletto

Участник шоу "Песни" на ТНТ и проекта "Русский ниндзя" на Первом канале, Niletto привлекает к себе внимание не только песнями, но и эпатажным вешним видом. Чего только стоят его многочисленные татуировки!
"Новые наколки на теле у меня появляются под настроение, – признался певец "Дни.ру". – Захотелось – сделал. Но, честно, не знаю, сколько уже у меня татуировок – никогда не считал. В большинстве мест тела, кстати, их у меня пока нет".
Рассказал Данил и про то, с чего началось его украшательство. "Первыми я набил татуировки на висках – мне тогда был 21 год", – сообщил артист.
Напомним, ранее в интервью "Дни.ру" певец признался, что решение о той или иной наколке он принимает спонтанно. Все зависит от настроения. "Ты в один день можешь расстаться, можешь влюбиться, – говорит певец. – И жизненные истории потом находят отражение на теле".
А 1 октября Niletto отметит 30-летний юбилей. Но каких-то грандиозных торжеств он не планирует. "Ничего не хочу, не хочу, чтобы существовал этот день! – заверяет Данил. – Маму поздравлю, и на этом все!"
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